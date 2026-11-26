Mass Effect 5 prévoyait de corriger le plus gros défaut de la trilogie culte, à en croire un scénariste qui a travaillé dessus, ce qui rend son annulation encore plus déchirante.

Un mois après l'annonce choc de la fermeture de BioWare et de l'annulation de Mass Effect 5, de nouvelles personnes qui ont travaillé dessus révèlent petit à petit de nouveaux éléments qui retournent le couteau dans la plaie. Après un trailer prometteur, des informations autour du gameplay, une ébauche de bande-son qui capturait magnifiquement l'ambiance de la franchise, c'est cette fois une scénariste qui révèle comment l'équipe comptait réconcilier les fans avec l'aspect le plus controversé de la trilogie originale : sa fin, ou plutôt ses fins.

Dans le cadre d'une session de questions-réponses (AMA) sur Reddit, organisée en soutien au mouvement « Save Mass Effect », une initiative des fans réclamant la relance de BioWare et/ou de la franchise, Catherynne M. Valente, qui a travaillé sur Mass Effect 5 avant son annulation et la fermeture de BioWare, ainsi que sur l'ouvrage Annihilation dans le même univers, a partagé quelques détails quant à son implication sur feu le nouvel opus du space opera vidéoludique culte.

Un utilisateur Reddit lui a notamment posé la question : « Comment avez-vous pris en compte les fins de Mass Effect 3, compte tenu du fait que chacune a des conséquences radicalement différentes et très difficiles à concilier ? ». Bien que de nombreux points restent sous le secret d'un Accord de Non Divulgation, en dépit de l'annulation du projet, elle a pu malgré tout apporter quelques éléments de réponse.

« Je ne pense pas qu’il soit déplacé de dire que j’ai travaillé, et je n’étais pas seule, même si j’y ai beaucoup contribué, de manière très ciblée, et pendant une période longue et laborieuse, sur la gestion des fins de Mass Effect 3,d'une manière qui n'allait pas énerver tout le monde. Ou, du moins, qu’elles ne leur donnent pas le sentiment que rien n’a d’importance, et qu’elles ne favorisent pas un type de joueur au détriment d’un autre. Il s’agissait aussi, d’une certaine manière, de parvenir à écrire une histoire cohérente pour la suite, tout en tenant compte des contraintes liées à la création d’un jeu vidéo grand public, et non d’un roman postmoderne de 3 000 pages », a déclaré la scénariste.

© BioWare

Un travail de très longue haleine perdu à jamais ?

« La quête d’une solution élégante, réalisable avec les technologies de jeu actuelles, que la hiérarchie approuverait, et qui ne prenne pas le pas sur l’ensemble du nouveau Mass Effect au point de rendre toute narration impossible, a pris beaucoup de temps. Et il n’est pas évident de savoir comment s’y prendre au mieux, surtout quand on porte la responsabilité de résoudre l’un des défis les plus complexes, si ce n’est le plus complexe, de l’écriture de jeux vidéo », ajoute-t-elle.

« Je me souviens avoir ri avec amertume, à une époque, en me disant : "Bon sang, si j'avais su, au moment de terminer Mass Effect 3, que je ferais partie de ceux qui allaient devoir nettoyer ce désastre… ". Le pire, c'est que j'ai toujours eu l'impression que BioWare n'était pas vraiment satisfait avec les fins de Mass Effect 3, mais que c'était plutôt une récolte amère, du début à la fin. Toujours ces maudits Moissonneurs » a-t-elle confié.

Néanmoins, Valente soutient que BioWare était en bonne position pour concilier tout cela dans Mass Effect 5. « La pièce débordait d'ambition et d'enthousiasme, et je ne pense pas que le projet aurait pu être entre de meilleures mains. Nous étions parfaitement au courant de tous les débats autour des fins, évidemment, et, en tant que fan, je pense que j'aurais approuvé la solution retenue (du moins, telle qu'elle était au moment de mon départ) si j'avais lancé le jeu sans avoir participé à sa conception ».

En l'état, il apparaît malheureusement que nous ne connaîtrons jamais le fin mot de l'histoire que voulait raconter Mass Effect 5, à moins que les fondateurs de BioWare ne trouvent un moyen de resussciter le studio ou la licence. Il vaut cependant mieux ne pas fonder trop d'espoir sur une telle éventualité, au risque d'une sévère déconvenue.

Source : Reddit