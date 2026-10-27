Après la révélation choc de la fermeture de BioWare et l'annulation de Mass Effect 5, des fans engagés se mobilisent pour tenter de sauver le jeu tant attendu.

Six ans après sa toute première annonce, tout porte à croire que Mass Effect 5 ne verra finalement jamais la lumière du jour, Electronic Arts ayant il y a quelques jours seulement fermé BioWare et licencié les 50 personnes travaillant sur cette suite tant attendue. Mais la triste nouvelle n'a pas découragé de nombreux fans qui, en parallèle du leak d'un trailer et d'informations supplémentaires particulièrement prometteurs autour du projet, ont décidé de lancer une pétition sur change.org portant le nom simple et efficace de #SaveMassEffect, avec déjà plus de 200 000 signataires, et des voix très importantes pour la licence qui défendent sa cause.

Est-il encore possible de sauver Mass Effect 5 grâce à cette pétition ?

Pour de nombreux joueurs, la légendaire trilogie originale de Mass Effect demeure l'une des plus grandes œuvres vidéoludiques de tous les temps et occupe une place très particulière dans le cœur des amateurs de RPG et de space opera. Quand ils ont appris l'annulation du dernier épisode en production, et donc ce qui semble être la mort définitive de la franchise, les fans se sont donc rassemblés pour faire massivement entendre leur désir de sauver la franchise, envers et contre tout.

C'est ce que souligne très bien la pétition #SaveMassEffect dès son introduction : « Mass Effect occupe une place particulière dans le cœur de millions de joueurs à travers le monde. Son univers de science-fiction riche et immersif, avec le commandant Shepard à la tête de l’équipage emblématique du Normandy, captive les joueurs depuis des années. Toutefois, des révélations récentes ont jeté une ombre sur son avenir. La réduction des ressources allouées et le flou entourant les plans de développement d’Electronic Arts menacent de paralyser cette série tant appréciée, mettant ainsi en péril son héritage exceptionnel ».

La pétition #SaveMassEffect appelle ainsi à ce qu'Electronic Arts « prenne une action décisive en s'engageant à continuer le développement de Mass Effect avec un financement convenable, des équipes adéquates et l'allocation de temps nécessaire au maintien et à l'avancement des standards de la licence ». Quite à ce que BioWare reste fermé, et que l'éditeur consente à vendre la licence à un autre studio pour en reprendre les rennes.

© BioWare/Electronic Arts

Qui soutient la pétition #SaveMassEffect et peut-elle vraiment aboutir ?

À l'heure où nous écrivons ces lignes, la pétition visant à simplement sauver Mass Effect compte plus de 200 000 signataires et a fait l'objet d'une large couverture par différentes entités autres que spécialisées dans le jeu vidéo. Parmi les soutiens les plus fervents de la pétition, on compte rien de moins que Jennifer Hale et Mark Meer, soit les comédiens de doublage anglais de Shepard féminin et masculin dans la trilogie Mass Effect originale.

Si la pétition représente une volonté affirmée de nombreux fans à ce que Mass Effect continue d'exister, reste cependant à voir si Electronic Arts va consentir à leur accorder du crédit. L'entreprise est pour rappel une entité privée depuis un accord entre différents investisseurs dont le Fonds d'Investissement Public Saoudien (PIF en anglais), à hauteur de 55 milliards de dollars. Sauf que l'éditeur est pour l'heure assujetti à une dette de 20 milliards qu'il doit rembourser.

Sous une nouvelle forme, direction et avec de telles considérations financières pour Electronic Arts, difficile de croire que Mass Effect peut vraiment avoir un avenir. Mais l'espoir fait vivre, et comme dit la voix anglaise de Shepard : « Tenez la ligne, sauvez Mass Effect. Je dois y aller, et vous devriez aussi y aller... signer la pétition ».

Sources : change.org ; X.com