C'est le chaos chez les grands éditeurs en ce moment. Ubisoft a explosé dernièrement et compte tout changer, mais avant ça, il y avait le rachat d'EA par plusieurs fonds d'investisseurs. Un bouleversement qui soulève encore aujourd'hui de très nombreuses questions, surtout en ce qui concerne certains studios comme BioWare. Alors que tout le monde attendait de pied ferme Mass Effect 5, la réorganisation d'EA, l'échec de Dragon Age 4 et les récents remaniements en interne nous ont tous donné des sueurs froides. Heureusement, les bonnes nouvelles pleuvent.

Où en est Mass Effect 5 ?

Ça fait déjà près de dix ans qu'est sorti Mass Effect Andromeda, quatrième épisode de la licence qui a essuyé un déluge de critiques à sa sortie et est encore considéré comme le plus mauvais épisode de la franchise. Malgré sa tentative d'étendre l'univers et de partir vers de nouveaux horizons, Andromeda ne réussira jamais à ne serait-ce qu'égaler la trilogie originelle. Résultat, le studio a préféré faire comme s'il n'existait pas et reprendre la continuité de « l'arc Shepard » pour son Mass Effect 5. Pour l'heure, on ne sait rien du jeu et son développement pourrait être encore très long, d'après Mark Darrah, ancien producteur du jeu. BioWare est encore pas mal secoué par les derniers événements, mais le studio tient bon. D'ailleurs, il recrute pour combler les pertes récentes d'une partie de ses effectifs.

Bioware recrute pour un poste très important

C'est le directeur Mike Gamble lui-même qui fait un appel à la candidature sur ses réseaux sociaux en affirmant que BioWare recrute activement pour un poste de direction très important. Le candidat sera notamment amené à travailler conjointement avec Gamble. Un poste qui impliquera également de travailler étroitement avec l'équipe, les partenaires internes et externes afin de mettre en avant la vision du jeu et d'en garantir la bonne réalisation avec la plus grande rigueur, comme le précise l'annonce. Une nouvelle qui a de quoi rassurer, quand bien même aucun nom n'a encore été donné. Si BioWare recrute, c'est que le développement de Mass Effect 5 suit bien son cours et que le studio est en bonne santé. C'est donc un très bon signe.

La dernière fois que Mass Effect 5 nous a donné de ses nouvelles, c'était au mois de novembre 2025 lors du N7 Day. Mike Gamble avait tenu à rassurer les fans en réaffirmant que non seulement le jeu était en développement actif et prioritaire, mais aussi qu'il reste encore beaucoup à faire et que les ambitions sont énormes. « Nous avons énormément d'univers à couvrir, de fonctionnalités à bâtir et de romances à imaginer. L'excitation est à son comble et on vous promet que, quand tout sera prêt, nous aurons beaucoup de choses amusantes à vous montrer », pouvait-on lire. Pour l'heure donc, pas d'inquiétude à avoir. EA et BioWare semblent alignés pour continuer le développement sans bousculer les objectifs et les valeurs du studio ; reste maintenant à savoir quand le jeu sortira, et ça, c'est une autre histoire.