Malgré un silence pesant de la part de BioWare, le directeur de Mass Effect 5 rassure les fans alors que le travail sur cette suite tant attendue continue.

En-dehors de leaks, rumeurs ou nouvelles indirectes sous la forme d'offres d'emploi, un épais voile de secret entoure en effet le développement d'un Mass Effect 5 dont la première annonce remonte déjà aux Game Awards 2020. Depuis tout ce temps, les rares mentions officielles du titre ont eu lieu via des images ou des communiqués, et quasiment aucun teaser ou trailer. Interrogé à ce sujet, le directeur produit et producteur exécutif de BioWare, Michael Gamble, a expliqué les raisons sur le papier rassurantes d'une telle absence médiatique.

Tout le monde sur le pont pour construire la galaxie de Mass Effect 5, et personne pour la teaser

Plus de cinq ans après l'annonce de l'existence de Mass Effect 5 et avec un Dragon Age Veilguard qui a fait mauvaise presse entre-temps pour BioWare, beaucoup de fans se demandent si la suite du célèbre space opera vidéoludique verra vraiment le jour. D'autant que la situation de son éditeur, Electronic Arts, soulève encore des interrogations pour son avenir suite à l'annonce de son rachat en septembre dernier.

Michael Gamble, directeur produit sur Mass Effect 5 et producteur exécutif chez BioWare, qu'on peut voir régulièrement donner des signes de vie du projet, l'a justement fait récemment afin de répondre à un utilisateur sur X.com se demandant pourquoi nous n'avons plus eu de nouvelles du jeu depuis le 7 novembre dernier, date du N7 Day, le rendez-vous annuel pour les fans de la licence. Ce à quoi il a sobrement répondu : « On est juste trop occupés à travailler, on a pas le temps de teaser ».

Si on s'en doutait un peu, compte tenu du fait que Mass Effect 5 est de facto le prochain jeu à sortir des forges de BioWare, voilà au moins une confirmation que toute l'équipe est sur le pont pour son développement. Il faut malheureusement se contenter de cela, et se préparer à une attente plus ou moins longue avant justement la sortie d'un quelconque teaser, et encore plus pour une fenêtre ou date de sortie. La série Mass Effect actuellement dans les cartons chez Prime Video sortira-t-elle avant Mass Effect 5 ? L'avenir nous le dira.

Source : Michael Gamble sur X.com