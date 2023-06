Que ce soit avec Mass Effect 5 ou Dragon Age 4, EA et BioWare ne veulent pas se louper. La preuve avec cette nouvelle très rassurante pour le développement du nouveau jeu ME.

Si tout se passe bien, Mass Effect 5 pourrait être présenté à nouveau cette année. Pourquoi pas le 7 novembre 2023 lors du N7 Day ? La journée événement où les fans célèbrent la franchise. Il n'y a pas encore eu d'annonce sur le sujet, mais EA a donné des nouvelles de son nouveau jeu extrêmement attendu. Et ça n'augure que du bon pour le moment.

EA et BioWare misent énormément sur Mass Effect 5

En fin d'année, il se sera écoulé trois ans depuis le premier teaser de Mass Effect 5. Après cela, plus de sons, plus d'image. Une raison ? Oui, sûrement parce que comme expliqué par les équipes, le prochain jeu de la licence a « commencé son développement. Il faudra attendre un certain moment avant que l'on puisse en parler plus en détail ». Une déclaration qui date de juillet 2022 déjà.

Faut-il s'inquiéter de ne rien avoir de plus, surtout après les nombreux départs de vétérans BioWare ? C'est vrai que la situation est extrêmement floue, mais le studio semble savoir où aller et il n'est pas seul. Afin peut-être d'éviter de « faire une Mass Effect Andromeda », l'épisode qui a le plus divisé de la franchise, EA a pris une grande décision.

L'éditeur veut en effet qu'une autre entité, Broadsword Online, gère le suivi du MMO Star Wars: The Old Republic selon les informations d'IGN. Le but étant que BioWare se concentre totalement sur le nouveau Mass Effect et Dragon Age 4. En revanche, ça ne veut pas dire que les développeurs actuels de The Old Republic s'occuperont des deux prochains blockbusters de BioWare. Plus de la moitié des effectifs, soit plus d'une trentenaire, rejoindrait Broadsword, tandis que les autres seraient réaffectés ou licenciés - ce qui est nettement moins drôle. Sachant que Mass Effect 5 n'a pas le droit à l'erreur, peut-être que certaines et certains viendront en renfort.

Bref, Electronic Arts prend ces deux projets au sérieux et vu l'aura respective de ces sagas, il vaut mieux. Pour avoir un scénario à la hauteur, BioWare a recruté Mary DeMarle en tant que directrice narrative. Une femme connue pour avoir écrit les scénarios de Deus Ex Mankind Divided et Marvel's Guardians of the Galaxy. Une valeur sûre en somme.

Crédits : YouTube.

Une série Amazon Prime Video avec Henry Cavill ?

Rien n'a filtré sur l'histoire de Mass Effect 5, mais selon les théories, le jeu pourrait marquer le grand retour d'un personnage culte. Le Commandant Shepard. Encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse, mais ça permettrait aux équipes de se mettre les fans dans la poche. En particulier celles et ceux qui n'ont pas accroché au héros d'Andromeda. Le mystère reste donc entier tout comme cette rumeur sur une adaptation live-action.

Si l'on en croit le site Deadline, qui enchaîne les scoops sur l'industrie du cinéma et de la télévision, le géant Amazon était sur le point de conclure un accord en 2021. À voir où en sont les négociations, mais on tient peut-être déjà l'acteur principal de cette série Prime Video. Qui pourrait éventuellement enfiler le costume du Commandant Shepard ? Un comédien geek qui est très apprécié : Henry Cavill. Maintenant qu'on lui a retiré The Witcher et Superman, l'homme est un peu plus libre.

Quand on lui pose la question, Henry Cavill se dit être intéressé mais ça dépend de la direction du projet. Et sur cela, il est pointilleux puisqu'il n'avait pas hésité à hausser le ton avec les auteurs de la série Netflix The Witcher. « Ca dépend de la façon dont c'est fait. Lorsque j'aime une œuvre, je préfère que l'adaptation soit proche de la source. Donc tout dépend. Je crois savoir que la série a trouvé son foyer ? Si c'est le cas, j'adorerais avoir une conversation avec les personnes en charge » (via Gamesradar).

Et si Henry Cavill était déjà impliqué ? C'est une autre théorie de la Toile. L'ex-homme volant s'est pris en photo lors d'une séance de maquillage, sur le tournage de The Witcher, avec un script dans les mains. Selon les détectives du Net, ces pages comportaient un tas de références à l'univers de Mass Effect. Une preuve que Cavill était non seulement au courant mais qu'il a été approché. L'avenir nous dira s'il s'agissait d'un teasing ou non.