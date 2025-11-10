Après de nombreux événements peu rassurants gravitant autour de BioWare, notamment fin septembre après l'annonce du rachat d'Electronic Arts par un consortium d'investisseurs pour la somme historique de 55 milliards de dollars, beaucoup pensaient que l'existence même de Mass Effect 5 serait en péril. L'éditeur a toutefois récemment partagé des nouvelles rassurantes à son sujet. À l'occasion ce 7 novembre 2025 du N7 Day, rendez-vous annuel des fans de la célèbre franchise spatial, c'était au tour de BioWare de s'adresser à la communauté.

Mass Effect 5 redonne officiellement des signes de vie à l'occasion du N7 Day

BioWare se trouve dans une situation délicate depuis quelques mois, faisant craindre le pire pour Mass Effect 5. Peu après le lancement jugé particulièrement décevant de Dragon Age The Veilguard par Electronic Arts, rappelons que de nombreux développeurs du studio ont ensuite été réalloués pour soutenir d'autres projets de l'éditeur, dont un certain Battlefield 6. Ensuite, l'annonce du rachat de l'ogre américain pouvait laisser à penser que les futurs propriétaires d'Electronic Arts allaient tailler sérieusement dans les effectifs de BioWare, au risque de menacer l'existence du futur jeu du studio.

Mike Gamble, producteur exécutif de Mass Effect 5 chez BioWare, avait toutefois un message plein d'espoir à l'attention des fans via un article de blog lors du N7 Day. « Commençons par clarifier les choses : le prochain jeu Mass Effect est en développement, et Electronic Arts et BioWare restent déterminés à raconter de nouvelles histoires dans cet univers. La vérité est que les dernières années ont été incroyablement denses pour BioWare. Actuellement, l'équipe se focalise toutefois exclusivement sur le prochain Mass Effect.

« Nous avons énormément d'univers à couvrir, de fonctionnalités à bâtir et de romances à imaginer. L'excitation est à son comble et on vous promet que, quand tout sera prêt, nous aurons beaucoup de choses amusantes à vous montrer ». Malheureusement, Mike Gamble n'a pas donné plus de précision quant à quand BioWare se sentira en mesure de montrer quoique ce soit de nouveau à propos de Mass Effect 5, ni même une quelconque fenêtre de sortie.

© BioWare/Electronic Arts

Du nouveau aussi pour la série Mass Effect à venir sur Prime Video

En supplément du prochain jeu, il a également touché deux mots à propos de la série en gestation du côté de Prime Video : « Nous entretenons un partenariat fort avec Amazon et nous avons vraiment hâte de voir ce que l'équipe talentueuse travaillant dessus prépare. Il y a beaucoup à faire pour faire en sorte que la série colle avec le canon de Mass Effect et sa place par rapport à Mass Effect 5.

Il précise par ailleurs que la série « va explorer une toute nouvelle histoire dans la frise chronologique de la franchise, après la trilogie originale. Ce ne sera pas une redite de l'histoire du Commandant Shepard car, après tout... c'est VOTRE histoire, pas vrai ? ». Les fans de la célèbre licence de BioWare ont donc potentiellement plusieurs raisons de se réjouir pour l'avenir, même s'il faudra faire preuve de beaucoup de patience pour voir la couleur tant de Mass Effect 5 que de la série Prime Video.

Source : Mike Gamble via le site officiel de BioWare