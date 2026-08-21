Voilà maintenant deux bonnes semaines que le rachat d’Electronic Arts par le Consortium (PIF, Silver Lake, Affinity Partners) a été officiellement entériné, pour le plus grand bonheur de leurs dirigeants. Un bonheur qui, nous le savons, est toutefois loin d’être partagé par les employés et par les joueurs, qui s’inquiètent de leur côté de l’impact de cet événement sur des franchises comme Mass Effect ou Dragon Age par exemple. Et il y a visiblement de quoi, puisque même Emmanuel Rosier, ancien cadre supérieur chez EA, se révèle très peu optimiste à ce sujet.

Mass Effect 5, plus menacé que jamais chez EA ?

Au détour d’une interview accordée au média PC Gamer, ce dernier a en effet affirmé qu’il ne serait en aucun cas surpris de voir BioWare payer les pots cassés d’un tel rachat, au point où un jeu comme Mass Effect 5 pourrait finalement ne jamais réussir à voir le jour. « Je n’y croirai que quand je le verrai. […] Ils peuvent tout arrêter très, très facilement », a-t-il déclaré sans détour. « Et si le nouvel investisseur n’accorde pas beaucoup d’importance à l’histoire du portfolio, il prendra très probablement la décision la plus judicieuse sur le plan financier ».

Autant dire que ce ne sont pas de tels propos qui vont rassurer les fans de Mass Effect, donc, qui craignent déjà depuis plusieurs années que les jours de BioWare ne soient comptés. Après tout, rappelons qu’entre Mass Effect Andromeda, Anthem et Dragon Age: The Veilguard, le studio a essuyé de nombreux échecs successifs, qui pourraient alors motiver EA à prendre les décisions qui s’imposent pour éponger sa nouvelle dette de 18 milliards de dollars. Une dette qui, selon Jason Schreier, devrait prochainement se traduire par « des licenciements de masse ».

Mass Effect 5

L’avenir de BioWare est incertain, mais rien n’est encore joué

De fait, en l’état actuel des choses, seuls les plus gros cartons financiers d’EA sont pour l’instant assurés de survivre à ce rachat, à l’instar d’une franchise comme EA Sports FC par exemple. Pour toutes les autres, il s’agira davantage de cas par cas, avec pour critère d’évaluation majeur la potentielle rentabilité des futurs projets. « Je pense que tout est possible à ce stade », assure Rosier. Avant d’ajouter que « le sport restera la priorité d’EA », qui pourrait d’ailleurs vouloir « miser davantage encore sur l’eSport, notamment en raison de sa popularité en Arabie Saoudite ».

En revanche, pour ce qui est des « propriétés intellectuelles de deuxième ou troisième rang » ou des projets comme Mass Effect 5, cela reste « le plus grand point d’interrogation » pour lui. « Je pense qu’il y a beaucoup de propriétés intellectuelles de ce genre chez EA dont personne ne se soucie pour l’instant. Ils vont probablement en tirer parti, soit en les vendant, soit en cherchant des studios externes capables de travailler dessus ». Voilà qui est donc fort peu encourageant pour l’avenir de Mass Effect, même si rien n’est encore joué pour BioWare pour le moment.

Source : PC Gamer