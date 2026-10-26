Après le leak de son trailer, les langues se délient sur ce qu'aurait pu être le désormais annulé Mass Effect 5, et ça vendait sur le papier beaucoup de rêve.

Il y a quelques jours, nous apprenions qu'Electronic Arts avait procédé au licenciement d'environ 400 personnes, dont 50 au sein de BioWare qui travaillaient sur Mass Effect 5, a priori sous-titré « Universe »avec pour conséquence la fermeture du studio et l'annulation du titre en cours de développement. Suite à cette triste nouvelle, un trailer plutôt prometteur du titre très attendu que nous n'aurons probablement jamais avait leaké. Suite à cela, différentes personnes indiquant avoir participé à l'évolution du projet ont dévoilé de plus amples détails qui complètent un tableau encore plus intrigant, mais teinté de regrets.

Que fallait-il attendre du désormais tristement annulé Mass Effect 5 ?

Plusieurs sources comme les créateurs de contenus australien Dantics ou encore Octobinz ont en effet pris la parole suite au leak du trailer de Mass Effect 5 qui nous présentait un nouveau personnage jouable, ancien soldat devenu mercenaire et travaillant avec Liara pour mener des opérations secrètes. Nous en avons ainsi appris davantage sur ce que BioWare préparait avait qu'Electronic Arts ne décide d'en fermer les portes. Voici en substance les points à retenir dévoilés à propos du jeu désormais annulé :

Mass Effect 5 se déroulait 600 ans après la fin de la trilogie originale.

On y incarnait un nouvel agent N7 personnalisable « entre John Wick et James Bond ».

Il faisait partie d'une équipe d'opérations secrètes dirigée par Liara, désormais une puissante Matriarche.

Les choix faits dans les précédents jeux devaient avoir un impact sur cette suite.

Trois factions dominaient la galaxie : humains, krogans et butariens.

Les Geth devaient refaire surface en tant que nouvelle menace majeure après les Moissonneurs.

Le gameplay devait proposer une liberté « à la Hitman » pour aborder différentes situations, avec différents « builds jouables », et la possibilité de faire du hacking.

Mass Effect 5 devait également offrir une grande liberté dans les choix à faire pour résoudre une mission, et le jeu devait s'adapter en conséquence, même en cas de mort d'un personnage majeur.

Le nom « Mass Effect Universe » impliquait qu'on pouvait mélanger nos sauvegardes des précédents jeux pour créer des sortes de « timelines parallèles ».

Si ce qu'on notamment révélé ces deux créateurs de contenu représentait vraiment le prochain jeu de BioWare, nous allions en effet « avoir quelque chose de magique ». D'après le témoignage de Dantics, le studio « était en train de travailler sur un Mass Effect pour nous, les fans, et non des gens qui n'existent pas. Ça avait l'air incroyable. Et on y jouera peut-être jamais ».

Un énorme potentiel vraiment gâché et disparu pour toujours ?

À la vue du trailer leaké de Mass Effect 5 et au su de ces dernières révélations, un mouvement commence à se créer pour essayer de sauver le projet. De nombreux fans ont en effet mis en place une pétition, et différentes personnes en lien direct avec la franchise, comme les comédiens de doublage anglais de Shepard masculin et féminin, ont invité les joueurs à montrer leur volonté de voir le titre sortir. Que cela permette vraiment de ramener Mass Effect 5 à la vie ou non, l'avenir le dira, même s'il ne vaut mieux pas trop se raccrocher à un tel espoir.

Sources : Bluesky ; YouTube ; X.com