Plus de doute possible, entre la fantasy de Dragon Age: Dreadwolf et la science-fiction de Mass Effect 5, la scénariste Mary DeMarle n'a pas hésité une seconde.

L'autrice de Deus Ex au service de Mass Effect 5

Pas plus tard qu'hier, on découvrait que Mary DeMarle, scénariste sur Deus Ex Mankind Divided, Deus Ex Human Revolution et Marvel's Guardians of the Galaxy, avait quitté discrètement Eidos Montreal pour BioWare. Mais sans communication de sa part, on était dans le flou quant à sa première mission. Michael Gamble, directeur sur le prochain Mass Effect, a vendu la mèche à sa place :

Oh, hey ! Je suis très fier de vous annoncer que Mary DeMarle va rejoindre l'équipe de Mass Effect 5 en tant que directrice narrative. Vous avez pu voir son travail à travers les Gardiens de la Galaxie & Deus Ex (pour n'en citer que quelques-uns). Elle est incroyable. Michael Gamble, directeur sur la série (via VGC).

L'univers SF est donc un monde qui est loin d'être inconnu pour l'écrivaine qui devra redynamiser la franchise. Mass Effect Andromeda avait en effet divisé les joueurs. Espérons aussi une meilleure technique.

Le début du développement... ne soyez pas trop pressés

À part un teaser vieux de deux ans, Mass Effect 5 se fait discret. La principale raison à cela est que la sortie est encore lointaine, très lointaine. Voici ce que BioWare disait il y a quelques semaines :

Il y aussi le prochain jeu dans l’univers de Mass Effect, qui est désormais entré en début de développement. Il faudra attendre un certain moment avant que l’on puisse en parler plus en détail. Mais nous avons hâte de vous montrer ce sur quoi on travaille.

Pas de quoi s'inquiéter donc, d'autant que des vétérans sont de retour aux manettes.