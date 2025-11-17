Mass Effect 5 est en plein développement et les infos à son sujet sont très minces. Une fan pourrait toutefois avoir découvert quelque chose d'intéressant, en témoigne la réaction de cette personnalité importante pour la licence.

Malgré les très gros changements chez EA et le dérapage de Dragon Age Veilguard, Bioware continue de travailler sur Mass Effect 5. Le jeu est extrêmement attendu par les fans et il ne s'est toujours pas montré. Chaque mois de novembre, le N7 Day nous donne quelques indices, mais jamais rien de concret. Cette année encore, le 7 novembre dernier, le studio a partagé une illustration qui a fait couler beaucoup d'encre et a poussé les fans à théoriser avant qu'une des têtes pensantes derrière le jeu ne vienne y mettre son grain de sel.

Mass Effect 5 pourrait bien être assez différent des précédents

Et si Mass Effect 5 était encore plus sombre que les précédents jeux ? C'est la théorie du moment après que Michael Gamble, figure emblématique de Bioware, soit venu valider (en quelque sorte) ce qu'avançait une fan sur les réseaux sociaux. Lors du dernier N7 Day, Bioware a publié une illustration mettant en scène la sanglante guerre civile Krogan, événement marquant dans l'univers de la licence qui pourrait donc bien avoir un lien avec la suite. Pour rappel, dans Mass Effect 3, nous pouvons décider de l'avenir de l'espèce Krogan, une race extraterrestre réputée d'une extrême violence et qui a été rendue quasiment stérile par un virus volontairement propagé dans la population.

Alors que beaucoup théorisent sur l'impact que pourrait avoir ce choix dans Mass Effect 5 et l'importance des Krogans, un utilisateur Twitter est venu lui aussi mettre sa pierre à l'édifice en affirmant avoir découvert le secret derrière cette illustration en annonçant que si ses théories sont vraies, « Mass Effect 5 pourrait être bien plus sombre que les précédents ». Un message parmi tant d'autres qui a visiblement attiré l'œil de Gamble au point que ce dernier est venu demander au fan de développer son point de vue.

Les Krogans au cœur du prochain jeu ?

Ce qui est intéressant ici, c'est que Gamble est réputé pour rapidement balayer les théories les plus folles et mettre fin aux discours les plus loufoques. Sa réaction aurait donc plutôt tendance à confirmer que le prochain Mass Effect pourrait aborder des thèmes plutôt sombres, notamment en ce qui concerne l'avenir des Krogans. Peut-être même que ce sont eux la menace cette fois, une crainte que beaucoup de personnages du jeu partagent tout au long de la trilogie principale d'ailleurs. Pour l'heure, on ne peut donc que théoriser encore et encore tant que Mass Effect 5 ne s'est pas montré officiellement. On espère qu'il pointera rapidement le bout de son nez, l'attente est longue !