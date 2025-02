BioWare n'est malheureusement plus le studio qu'il était autrefois en raison d'une vague de licenciements et de départs au cours des dernières années. Récemment, Corinne Busche a confirmé quitter le studio. Un exode volontaire selon elle puisqu'une offre « qu'elle ne pouvait pas refuser » s'est présentée à elle. Quelques jours après, Electronic Arts a déclaré que Dragon Age Veilguard était en dessous des attentes en termes de ventes. La directrice de DA4 a-t-elle senti le vent tourné avant l'heure ? De gros changements très inquiétants sont en tout cas aujourd'hui confirmés et ça sent mauvais pour le futur de la licence, ainsi que de BioWare, à ce stade.

Des changements plus profonds qu'annoncés au sein de BioWare

Cette semaine, Gary McKay, manager général de BioWare, a publié un communiqué sur l'avenir de Mass Effect 5 et de BioWare. Une déclaration de prime abord très rassurante puisque ce dernier a confirmé qu'une équipe de vétérans avait été affectée au développement du prochain épisode de la célèbre saga de science-fiction. Mais cela contraste avec la deuxième partie de cette publication qui, elle, fait état d'une restructuration avec une réduction temporaire des effectifs. « À ce stade du développement, nous n'avons pas besoin du soutien de l'ensemble du studio. Nous avons des talents incroyables ici à BioWare, et c'est pourquoi nous avons travaillé avec diligence ces derniers mois pour mettre en relation plusieurs de nos collègues avec d'autres équipes d'EA qui avaient des postes à pourvoir et qui leur convenaient parfaitement ».

Comme indiqué, certains membres de BioWare ne travaillent donc plus sur Mass Effect 5 pour l'instant, mais sur Battlefield 7 par exemple. En coulisses, la situation serait bien plus préoccupante et la réduction temporaire présentée dans le communiqué ne refléterait pas vraiment la réalité d'après le journaliste Jason Schreier. « Cette semaine, le groupe a été informé que les réaffectations temporaires s'étaient transformés en transferts permanent. On leur a dit qu'ils n'étaient plus des employés de BioWare en mission ailleurs, mais qu'ils travaillaient désormais pour la filiale d'EA qui les avait empruntés. S'ils souhaitent travailler à nouveau chez BioWare à l'avenir, ils devront attendre des postes vacants et postuler à nouveau ». Comme on peut le lire, un très grand nombre de personnes de BioWare, et donc de l'équipe de Mass Effect 5, ne sont absolument pas assurées de retrouver leur poste et par conséquent ce nouveau projet.

Des talents en moins pour Mass Effect 5

« Au cours de la même réorganisation, environ deux douzaines d'autres personnes chez BioWare ont été licenciées » précise Schreier. Parmi eux, il y a Trick Weekes, un vétéran des franchises Dragon Age et Mass Effect, qui est à la recherche d'un emploi comme annoncé par Bluesky par le principal intéressé. « Je suis maintenant à la recherche d'un nouveau poste dans le domaine de l'écriture et de la narration. J'ai eu le privilège de travailler avec tant de développeurs extraordinaires au cours de mes 20 années chez BioWare, et je chérirai les souvenirs des personnes merveilleuses de la communauté que j'ai rencontrées tout au long de mon parcours. Je vous remercie tous ». La productrice Jen Cheverie ne fait plus non partie de BioWare après avoir été remerciée par EA.

Mais il y a encore plus alarmant pour Mass Effect 5 et BioWare dans son ensemble. Entre les « réaffectations temporaires » qui n'en sont pas selon Jason Schreier, et les nouveaux licenciements, le studio compte désormais moins de 100 membres. « BioWare est passé de plus de 200 personnes il y a deux ans à moins de 100 aujourd'hui. Une petite équipe restera pour travailler sur le prochain jeu Mass Effect dans l'espoir de s'agrandir au fur et à mesure que le jeu avance dans la production ».

Source : Bloomberg, Trick Weekes via BlueSky.