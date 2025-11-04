Depuis l’annonce du rachat d’Electronic Arts par un consortium d’investisseurs fin septembre, on ne peut pas dire que le moral soit au beau fixe autour de Mass Effect. En effet, alors que BioWare peine déjà à se remettre des échecs successifs d’Anthem et Dragon Age The Veilguard, les fans comme les employés du studio craignent qu’un tel rachat ne puisse venir mettre en danger le développement de Mass Effect 5. Pourtant, Electronic Arts l’assure : la situation ne devrait rien changer à la façon dont va tourner la compagnie.

Electronic Arts rassure les fans de Mass Effect 5

Comme révélé par Stephen Totilo, journaliste chez Game File, l’éditeur a récemment mis à jour sa FAQ à destination des employés afin de répondre aux questions les plus récurrentes autour du rachat. Et contrairement à ce que l’on pourrait craindre, Electronic Arts ne prévoit absolument pas de changer sa façon de fonctionner. « Notre mission, nos valeurs et notre engagement envers les joueurs et les fans du monde entier restent inchangés » insiste la compagnie dans la section répondant à la question : « Notre culture va-t-elle changer à la suite de cet accord ? ».

« Nous continuerons à être guidés par nos valeurs culturelles que sont la créativité, l’esprit pionnier, la passion, la détermination, l’apprentissage et le travail d’équipe. […] Electronic Arts conservera le contrôle créatif, et notre réputation en matière de liberté créative et de priorité accordée aux joueurs restera intacte ». De quoi rassurer un peu quant à l’avenir de projets comme Mass Effect 5 donc, l’identité et la patte de BioWare étant assurément ce que les joueurs souhaitent le plus retrouver dans ce futur opus encore très mystérieux.

« Le Consortium soutient et s’engage à investir dans nos employés exceptionnels et notre culture forte », ajoute d’ailleurs l’éditeur. « [Il] croit en notre vision, notre leadership et en la force de nos équipes. Il investit dans Electronic Arts parce qu’il estime que nous sommes particulièrement bien placés pour façonner l’avenir du divertissement ». Et c’est même cet investissement, à hauteur de 55 millions de dollars, qui permettra alors à la compagnie de continuer « à rechercher des opportunités de croissance organique et inorganique » dans les années à venir.

Pas de licenciements en vue

Soulignons enfin que contrairement à ce que pouvaient craindre les créateurs de Mass Effect 5, aucun bouleversement majeur ne semble être au programme pour l’instant pour les équipes. « Cette transaction n’entraînera aucun changement immédiat dans votre emploi, votre équipe et votre travail quotidien », assure Electronic Arts. Maintenant, la grande question reste bien sûr de savoir jusqu’à quand toutes ces vérités seront vouées à la rester. Car s’il y a bien une chose à retenir de ces dernières années dans l’industrie, c’est que les choses peuvent très vite changer...

Source : Electronic Arts