À l'heure actuelle, l'existence même de Mass Effect 5 semble pour le moins incertaine. Depuis l'annonce du rachat d'Electronic Arts par un consortium d'investisseurs pour la somme sans précédents de 55 milliards de dollars, c'est le silence radio du côté de BioWare. En attendant d'en savoir plus, Exodus, son concurrent direct le plus sérieux, développé par un studio justement composé de vétérans de BioWare, continue son voyage à la vitesse lumière. Hasbro, son éditeur, a d'ailleurs récemment annoncé une date pas si lointaine à marquer sur son calendrier pour les fans de RPG spatial afin d'en apprendre plus sur Exodus.

Un Exode de masse en vue bientôt pour les fans attendant Mass Effect 5 ?

La semaine dernière, Exodus donnait de très encourageantes nouvelles via une session Questions & Réponses en compagnie des fondateurs d'Archetype Entertainment. De quoi faire de l'ombre à un Mass Effect 5 qui semble malheureusement plus menacé que jamais. Ce nouveau RPG spatial par des vétérans de BioWare s'avère en effet très prometteur et ambitieux sur le papier, notamment via notamment la notion de « dilatation du temps » engendrée par les voyages en vitesse lumière de le Voyageur que nous incarnons, qui aura des conséquences directes sur l'histoire.

Reste cependant à voir le jeu en action, attendu aux dernières nouvelles courant 2026, pour mieux se rendre compte de son potentiel en tant que remplaçant de Mass Effect 5. Hasbro, l'éditeur d'Exodus, a justement annoncé il y a peu via un communiqué aux investisseurs que nous aurons très prochainement des nouvelles à son sujet. Dans la session Q&A susmentionnée, les fondateurs Archetype Entertainment avaient indiqué que leur jeu aurait droit à une présentation plus détaillée « plus tard dans l'année ». On s'en doutait un peu, mais on en a maintenant la confirmation : rendez-vous à la cérémonie des Game Awards 2025 pour cela.

En plus de nous donner de plus amples informations sur son histoire et son gameplay, gageons également que ce rival de Mass Effect 5 en profitera également pour préciser sa date de sortie. Ne reste donc plus qu'à surveiller de près l'événement de Geoff Keighley, qui se tiendra pour rappel dans la soirée du 11 au 12 décembre 2025 chez nous.

Source : Hasbro