Depuis l'annonce du rachat d'Electronic Arts pour la somme historique de 55 milliards de dollars, beaucoup craignent le pire pour BioWare, et par extension son prochain jeu actuellement en développement, Mass Effect 5. En attendant d'en savoir plus à son sujet, deux titres similaires et très prometteurs continuent sereinement leur voyage à travers l'espace : The Expanse Osiris Reborn par Owlcat Games, et Exodus par Archetype Entertainment, comptant de nombreux vétérans de BioWare, qui nous intéresse ici, à venir courant 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Celui-ci a tout récemment fait le plein de nouvelles informations qui continuent de mettre des étoiles plein les yeux.

Exodus fait de plus en plus d'ombre à Mass Effect 5

Plus que jamais, il semblerait que celles et ceux attendant Mass Effect 5 devront bon gré mal gré se tourner vers d'autres jeux pour avoir leur dose de RPG spatial. Exodus s'annonce en tout cas de plus en plus comme une alternative extrêmement solide. Les fondateurs d'Archetype Entertainment ont en effet tenu il y a peu une session Questions & Réponses qui donne de nouveaux détails sur les ambitions de leur titre, et ça donne terriblement envie.

Les développeurs ont d'abord parlé du combat d'Exodus, qui tient plusieurs inspirations prestigieuses, dont évidemment Mass Effect, mais aussi le système de dégâts élémentaires de la licence Horizon. S'agissant de l'exploration, c'est Metroid Prime qui aurait le plus inspiré le studio. Le combat d'Exodus se voudra visiblement très cinématique, mais aussi stratégique, en devant composer avec les faiblesses d'ennemis qui gagneront en variété et en puissance au fil de l'aventure.

Exodus ne se limitera cependant pas au combat et à l'exploration. Les développeurs veulent en effet créer un vrai RPG digne de ce nom, capable de supporter différents styles de jeu, comme l'approche directe, l'infiltration, ou encore la persuasion pour totalement prévenir un combat. On pourra par ailleurs trouver divers compagnons qui pourront combler les faiblesses de notre personnage ou renforcer ses spécialités. Comme dans Mass Effect, Exodus proposera également des choix moraux cornéliens, tant pour le bien de l'humanité que celui d'autres espèces extraterrestres amies comme ennemies. À ce propos, les développeurs précisent que les quêtes secondaires seront une part centrale de l'expérience, et non du « contenu de remplissage ».

Voilà en tout cas des détails très prometteurs pour ce concurrent de Mass Effect 5. Archetype Entertainment précise également que nous devrions avoir droit à une présentation en bonne et due forme, ainsi qu'une date de sortie plus précise « plus tard dans l'année ». Rendez-vous aux Game Awards 2025 ?

