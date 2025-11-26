Grand concurrent de Mass Effect 5 aux côtés de The Expanse: Osiris Reborn, Exodus nous donne rendez-vous aux Game Awards 2025 pour en savoir plus sur son odyssée spatiale.

Mass Effect a beau avoir disparu des radars depuis de longues années maintenant, son influence, elle, reste palpable à bien des égards. En effet, tandis que BioWare tente tant bien que mal de donner vie à Mass Effect 5 malgré le récent rachat d’Electronic Arts, de nombreux studios commencent quant à eux à annoncer des titres s’inscrivant ouvertement dans la lignée du RPG emblématique de l’éditeur. C’est par exemple notamment le cas d’Archetype Entertainment avec Exodus qui, pour la bonne nouvelle, refera très prochainement parler de lui.

Exodus nous donne rendez-vous aux Game Awards

Deux ans après avoir dévoilé le jeu à l’occasion des Game Awards 2023, le studio nous donne en effet de nouveau rendez-vous à l’événement de Geoff Keighley pour un nouveau trailer d’Exodus, qui sera donc diffusé dans la nuit du 11 au 12 décembre prochain. « C’est votre appel pour vous élever », indique alors le tweet de façon énigmatique, avec un court teaser vidéo à l’appui. Bien sûr, ce dernier ne nous en révèle toutefois pas beaucoup, et se contente de nous donner un bref aperçu de son protagoniste, incarné par l’acteur Matthew McConaughey.

Il n’en fallait toutefois pas plus pour faire grimper notre impatience en flèche à l’idée de pouvoir en découvrir davantage sur ce très sérieux concurrent à Mass Effect 5. Car outre le fait qu’il s’agira d’un RPG de science-fiction, Exodus peut aussi se targuer d’avoir été créé par d’anciens développeurs de chez BioWare, comme James Ohlen, Chad Robertson et Drew Karpyshyn. À défaut de pouvoir poser les mains sur le futur Mass Effect dans un avenir proche, on ne peut donc que se réjouir de voir un tel jeu débarquer prochainement.

Car oui, comme a déjà pu le confirmer Archetype par le passé, Exodus débarquera officiellement courant 2026. De fait, il n’est pas impossible que le studio profite des Game Awards 2025 pour nous dévoiler la date de sortie du jeu en marge du nouveau trailer. Ce dernier sera peut-être d’ailleurs aussi l’occasion d’en découvrir davantage sur le gameplay du jeu, que ses créateurs ont avoué être inspiré de plusieurs licences comme Horizon et Metroid Prime. De quoi créer le combo gagnant ? Réponse d’ici deux petites semaines.

