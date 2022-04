Ça bouge du côté de BioWare. Alors que le studio américain s’affaire sur Dragon Age 4, une seconde équipe est en train de concevoir celui que l’on appelle Mass Effect 5 pour l’instant. Les développeurs ont le mérite d’être clairs : l’un des projets avance bien, l’autre n’en est qu’à ses débuts.

Des nouvelles du développement de Mass Effect 5

BioWare tente de retrouver sa gloire d’antan. Avec l’échec d’Anthem et de Mass Effect Andromeda, le studio a déçu et en a pleinement conscience. C’est la nouvelle pierre angulaire des développeurs, et le nouveau directeur à leur tête n’avait pas caché son envie de redorer le blason de BioWare. La firme américaine n’a pas le droit à l’erreur pour ses prochains projets et le sait.

Ce n'est plus un secret, le développement de Dragon Age 4 poursuit son cours et a atteint le milieu de sa phase de production en janvier dernier. Néanmoins, la machine semble aussi être enclenchée pour le prochain Mass Effect. Vous pensiez que Mass Effect 5 avait déjà entamé son développement ? Et bien non. Dans un nouveau billet de blog, BioWare a donné des nouvelles du prochain opus de la franchise. La bonne nouvelle, c’est que les choses avancent pour le nouveau volet de la saga. La mauvaise c’est qu’il n’en est qu’au début de son cycle de développement.

Une sortie encore lointaine

Il y aussi le prochain jeu dans l’univers de Mass Effect, qui est désormais entré en début de développement. Il faudra attendre un certain moment avant que l’on puisse en parler plus en détail. Mais nous avons hâte de vous montrer ce sur quoi on travaille. BioWare

En d’autres termes, Mass Effect 5 n’est pas prêt de sortir. Ce n’est pas une révélation, mais le jeu semble clairement à un stade moins avancé que prévu. Rappelons qu'il a tout de même été annoncé en décembre 2020 avec un premier teaser. A ce rythme, et en suivant le temps de développement moyen des productions actuelles du studio, il ne faudra pas espérer mettre les mains dessus avant au moins 2026. Entre temps, les fans pourront se tourner vers Dragon Age 4 qui donnera de ses nouvelles au cours de l’année. Selon les dernières rumeurs, les prochaines aventures dans les contrées de Thedas pourraient arriver au plus tôt d’ici la fin de l’été 2023.