C’est malheureusement officiel : Mass Effect 5 ne verra jamais le jour. Alors que les craintes des fans de la licence ne cessaient de s’accentuer à mesure que le temps passait, encore plus depuis le rachat d’Electronic Arts cet été, la nouvelle tant redoutée est finalement tombée hier. Et tandis que toute l’industrie multiplie désormais les hommages envers BioWare, studio fondateur dans l’histoire du RPG, l’un des employés affectés par la récente fermeture de ce dernier s’est exprimé sur ce que nous réservait ce futur Mass Effect 5.

Mass Effect 5 aurait pu repousser les limites du RPG encore une fois

C’est en effet à travers un vibrant message posté sur LinkedIn que Tony de Waal, directeur des cinématiques chez BioWare, est longuement revenu sur la tragique situation à laquelle nous sommes confrontés. « J’étais l’une des 50 personnes restantes chez BioWare qui ont perdu leur emploi aujourd’hui avec la fermeture du studio et l’annulation du prochain Mass Effect », écrit-il notamment, en partageant sa tristesse « de voir le studio où [il a] commencé [sa] carrière il y a plus de 29 ans fermer ses portes ».

Une tristesse d’autant plus grande que cela a entraîné l’annulation pure et simple de Mass Effect 5, qu’il décrit pourtant comme « quelque chose de spécial ». « J’ai eu la chance de rester chez BioWare pour commencer le prochain Mass Effect, où je crois que nous créions quelque chose de spécial », assure De Waal. « Nous avons vu ce que Larian [Studios] et CD Projekt [RED] ont apporté avec leurs dernières propositions, et nous avons entamé la voie pour faire passer Mass Effect au niveau supérieur tout en restant fidèles à la trilogie ».

« Je suis triste que vous ne puissiez jamais voir ce que nous étions en train de préparer, et triste pour le petit groupe talentueux de développeurs qui ont tous donné plus de force que leurs capacités pour créer quelque chose de spécial », déplore le directeur des cinématiques de Mass Effect 5. « Ayez de la considération pour ceux qui sont restés chez BioWare jusqu’à la toute fin. Ce sont vraiment parmi les personnes les plus talentueuses avec qui j’ai eu le plaisir de travailler tout au long de ma carrière ».

Un jeu encore plus impressionnant que Cyberpunk 2077 et Baldur's Gate 3 ?

Voilà qui ne risque pas d’aider les fans de Mass Effect à mieux encaisser la nouvelle. Car si Mass Effect 5 devait effectivement parvenir à repousser toutes les limites mises en place par des jeux comme Baldur’s Gate 3 et Cyberpunk 2077, considérés comme deux des meilleurs RPG de ces dernières années, autant dire que nous aurions eu affaire à une nouvelle expérience majeure dans son domaine. De quoi rendre la situation encore plus terrible et frustrante, donc, ce qui ne va pas améliorer l’image d’Electronic Arts auprès des joueurs.

Quid de l’avenir de Mass Effect chez Electronic Arts ?

Reste maintenant à savoir ce qu’il adviendra de Mass Effect chez l’éditeur. Car à l’heure où sont écrites ces lignes, en dehors de la fermeture de BioWare et de l’annulation de Mass Effect 5, aucune information n’a été donnée concernant l’avenir de la franchise. Sera-t-elle conservée par Electronic Arts et confiée à un autre studio ? Rangée dans les placards et laissée de côté, au moins pendant une poignée d’années ? Revendue à un autre éditeur ? Le mystère est complet. Tout comme l’avenir, d’ailleurs, de l’adaptation en préparation chez Amazon Prime Video.

Source : Tony de Waal