Bonne nouvelle pour ceux qui aiment Mass Effect, deux gros concurrents font parler d’eux et devraient permettre de combler le vide laissé par le jeu de BioWare pour le moment.

Le prochain Mass Effect reste un mystère. BioWare avance en silence, les teasers se font rares, et la communauté commence à s’impatienter. Pourtant, l’univers du space opera RPG continue de bouger. Et cette fois, c’est l’un des concurrents les plus sérieux de Mass Effect qui s’apprête à occuper tout le devant de la scène. Oui, Exodus sera officiellement présent aux Game Awards. L’information tombe au moment où un autre titre, The Expanse: Osiris Reborn, fait lui aussi beaucoup parler. Autant dire que la concurrence s’organise clairement, tandis que Mass Effect observe tout cela depuis l’ombre.

Exodus prépare une annonce majeure aux Game Awards

Longtemps discret après une première vague de communication très intense, Exodus revient en force. Le RPG spatial signé Archetype Entertainment, composé en grande partie d’anciens développeurs de BioWare qui ont travaillé sur Mass Effect, fera une apparition aux Game Awards. Et c’est bien plus qu’un simple trailer, tout laisse penser que le studio est prêt à montrer « la vraie vision » du jeu.

Il faut dire que le projet attire l’attention depuis son annonce. Exodus s’appuie sur un concept fort, celui du temps qui s’écoule différemment en fonction des voyages interstellaires. Une idée qui touche directement aux relations, aux sacrifices et aux conséquences, piliers des meilleurs space operas narratifs. Quelque chose de neuf donc par rapport à Mass Effect.

Et ce n’est pas tout. Le jeu bénéficie d’un univers déjà étendu grâce à un roman et un jeu de rôle papier. Cette approche transmedia montre clairement la volonté de créer une nouvelle grande franchise de science-fiction. Autant dire que l’attente est énorme.

The ExpanseOsiris Reborn, l’autre rival inattendu de Mass Effect

Si Exodus occupe les projecteurs, un autre jeu avance plus discrètement mais tout aussi sûrement. The Expanse: Osiris Reborn, développé par Owlcat Games, impressionne à chaque nouvelle vidéo. Le studio, habitué aux RPG complexes, se lance ici dans un action-RPG narratif à la troisième personne, clairement inspiré par Mass Effect.

Les joueurs ont déjà repéré plusieurs points communs :

un système de couverture

des missions structurées en hubs

des compagnons et des choix narratifs

un ton plus réaliste, fidèle à l’univers The Expanse

Les mécaniques en apesanteur, le sound design étouffé dans le vide spatial ou encore le travail avec un ancien astronaute de la NASA apportent une touche d’authenticité que les fans adorent. De fil en aiguille, The Expanse s’impose comme l’un des projets les plus crédibles pour combler le vide laissé par Mass Effect.

