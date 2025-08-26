Il va y avoir de la rivalité dans l'espace, tenez-le pour dit ! Alors que les fans de la licence de BioWare attendent impatiemment Mass Effect 5, un nouveau titre émerge parmi les étoiles. Ce pourrait bien être le titre idéal pour patienter en l'absence ce nouvel opus. Du moins, s'il tient ses promesses. De nouvelles informations concernant son histoire et son gameplay viennent justement de sortir.

Le jeu parfait en attendant Mass Effect 5 ?

Si vous êtes un amateur de RPG, comme Mass Effect, vous connaissez peut-être déjà le travail du studio Owlcat Games, à qui on doit notamment Heroes of Might and Magic V ou encore SkyForge. Ses équipes s'attaquent maintenant à l'univers de The Expanse, tiré des romans de science-fiction de James S. A. Corey. Ce nouveau jeu de la franchise a été annoncé cette année et se nommera « Osiris Reborn ». Nos confrères de Polygon ont eu la primeur d'une tonne de nouveaux détails à son sujet, alors faisons le point.

The Expanse Osiris Reborn vous place dans la peau d'un duo de jumeaux mercenaires. À vous de définir l'apparence, la classe et les origines de votre avatars pour cette aventure interplanétaire qui se déroule entre les deux premiers romans de la saga littéraire. L'histoire débute après votre fuite d'un astéroïde dont le danger suit malencontreusement vos héros. À la manière d'un Mass Effect, de grands enjeux découleront alors de vos actions.

Le gameplay de ce nouveau The Expanse mélange à la fois action tactique et exploration. Tout un univers de science-fiction s'offre à vous à partir de la station spatiale qui vous sert de hub central. De nombreux PNJ habitent cet espace, prêts à échanger avec vous et à vous confier les traditionnels quêtes secondaires des RPG. Jusqu'ici, les fans de Mass Effect ne seront pas perdus. De même quant aux enjeux narratifs du titre ! Car le déroulé du jeu et le sort de votre station dépendront en grande partie de vos choix, pouvant entrainer des conséquences dramatiques pour l'histoire et même dans votre environnement.

Là encore, nous en revenons à Mass Effect, mais The Expanse Osiris Reborn semble vouloir laisser une grande place à la liberté de choix. Cela passe autant par les dialogues que vos actions directes. Fuir ou affronter une situation influencera différemment le récit. Owlcat offre donc un scénario à embranchements ambitieux. En plus de cela, le gameplay variera selon votre classe de personnage ainsi que celles de vos compagnons. Le jeu s'annonce ainsi comme la promesse d'un contenu riche et immersif qui devra se montrer à la hauteur à sa sortie, pas encore fixée à ce jour.

© Owlcat Games.