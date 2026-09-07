Mass Effect 5 est hyper attendu, mais il inquiète également énormément les fans de la licence et de BioWare qui a eu du mal à briller avec ses derniers jeux.

Mass Effect 5 se fait attendre et il n'est visiblement pas encore prêt à se montrer davantage et beaucoup commencent à s'inquiéter, mais pour cet ex-développeur, il faut laisser BioWare travailler comme il le souhaite sans interférer et on aura droit à un jeu de qualité.

Mass Effect 5 pourrait être excellent si on laisse Bioware tranquille d'après cet ex développeur

Ça fait plusieurs années maintenant que Mass Effect 5 a été officialisé et pour le moment c'est le grand silence radio à son sujet. Dans son sillage, Exodus et The Expanse Osiris Reborn pourraient bien rafler la mise en se positionnant comme de vraies alternatives dont les inspirations sont pleinement assumées. La nouvelle concurrence qui arrive, la pression que subit certainement le studio et le manque de communication commencent à inquiéter. D'autant plus après la sortie en demi-teinte de Dragon Age Veilguard.

Mais BioWare ne manque pourtant pas de ressources, loin de là, et d'après Armando Troisi, ancien développeur ayant justement travaillé sur la licence Mass Effect, il faut laisser sa liberté au studio qui, selon lui, a toujours autant de talent, de passion et de savoir-faire. « C'est le genre de jeu où, si les gens laissent les créateurs faire leur travail, on ne sait jamais quelle magie ils peuvent créer. » explique Troisi avant de préciser : « De toute évidence, il y a de nombreux facteurs qui interviennent pour créer un jeu de cette envergure. Mais il faut faire confiance à son équipe […]. Je pense qu'ils en sont capables. Je les soutiens. »

Non, Bioware n'est pas mort

Pour lui, la seule façon d'avoir un Mass Effect 5 à la hauteur, c'est de laisser le studio travailler comme il l'entend, d'autant que de nombreux vétérans ayant bossé sur la licence sont encore là. Une réponse qui fait écho aux informations qui ont circulé sur le fait que le studio n'avait pas pu pleinement faire ce qu'il voulait avec Dragon Age Veilguard justement.

Armando Troisi revient d'ailleurs un peu sur l'historique du studio qui, après avoir signé des expériences solo mémorables, s'est retrouvé avec un jeu service sur les bras, le fameux Anthem, un échec cuisant. Selon lui, « la vision a toujours été très claire. Il y avait une patte BioWare, et ils allaient la perfectionner et continuer à produire de grands RPG de premier ordre ; c'était l'objectif. Mais ils ont dû traverser l'ère des jeux service […] Je pense que lorsque BioWare se concentre sur un jeu solo, narratif et interactif, avec un système de combat profond et une progression axée sur la victoire, il n'y a vraiment personne ne peut les égaler. »

Si pour beaucoup le studio derrière Mass Effect n'est clairement plus en grande forme, Troisi n'en démord pas. Pour lui, un come-back est largement possible, le studio a toutes les cartes en main : « Je pense que BioWare peut y arriver [à revenir] si on les laisse faire ce qu'ils savent faire de mieux. »

Source: FRVR