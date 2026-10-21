Depuis d’innombrables mois, et plus encore depuis que le rachat d’Electronic Arts par un consortium composé du PIF (Fonds Souverain Saoudien), de Silver Lake et d’Affinity Partners a été acté cet été, c’est une véritable épée de Damoclès qui planait au-dessus de BioWare. À tel point que même Emmanuel Rosier, ancien cadre supérieur chez EA, avait tenté de nous prévenir dans la foulée. Et malheureusement, il avait raison. Cette fois-ci, c’est tristement officiel : Mass Effect 5 ne verra finalement jamais le jour tandis que BioWare doit fermer ses portes.

C’est officiel, BioWare ferme ses portes et Mass Effect 5 est annulé

C’est par le biais d’un message publié sur les réseaux sociaux du studio que la nouvelle est tombée il y a maintenant un peu plus d’une heure. « Pendant plus de 30 ans, BioWare a été bien plus qu’un studio. Ce fut un foyer pour les conteurs, les développeurs et les joueurs qui ont donné vie à nos univers. Baldur’s Gate. Neverwinter Nights. Star Wars: Knights of the Old Republic. Dragon Age. Mass Effect. Anthem. Aujourd’hui, après plus de trois décennies d’aventures partagées, BioWare ferme ses portes », peut-on notamment lire.

Quant à Mass Effect, que l’on savait être en développement depuis un petit moment maintenant, il est tout simplement annulé par Electronic Arts dans la foulée. « Les premières phases de développement du prochain projet Mass Effect prennent fin », a en effet confirmé BioWare à travers son communiqué. « Écrire ces mots n’a rien de simple. Toute notre attention se porte en ce moment sur notre équipe incroyablement talentueuse, qui a mis tout son cœur dans ces jeux, et sur le soutien que nous nous apportons mutuellement durant cette transition ».

« Ce que les générations successives de BioWare ont bâti ensemble mérite d’être célébré et gardé en mémoire. Ces jeux sont devenus tellement plus que ce qu’ils étaient parce que vous y avez joué, parce que vous avez débattu de vos choix, parce que vous êtes tombés amoureux des personnages et que vous avez fait de ces mondes les vôtres. De la part de toute l’équipe de BioWare : merci d’avoir été la partie la plus précieuse de notre histoire », conclut alors le studio, devant une pluie de réactions dévastées de la part du public.

L’industrie du jeu vidéo est une nouvelle fois en deuil

Car forcément, entre le fait de savoir qu’il était possible que BioWare finisse par rejoindre la (trop) longue liste des studios fermés ces dernières années, et le fait de le voir désormais confirmé blanc sur noir a de quoi créer un véritable choc. Un choc que de nombreux fans du studio ont bien du mal à encaisser, au même titre que tous les joueurs qui attendaient patiemment Mass Effect 5. « C’est un p*tain de coup de poignard en plein cœur », écrit par exemple un internaute en réponse au message de BioWare. « Merci d’avoir occupé une place si importante dans mon enfance ».

« C’est absolument déchirant », écrit de son côté le studio Owlcat Games, créateur du futur jeu The Expanse: Osiris Reborn. « Nous avons grandi et mûri en jouant à vos jeux et en nous plongeant dans vos histoires, qui nous ont inspirés pendant des années. Merci, BioWare, pour toutes ces sensations, ces émotions, ces aventures et ces magnifiques univers que vous avez partagés avec le monde entier ». Et ce ne sont là, bien sûr, que deux messages parmi des dizaines de milliers d’autres qui affluent déjà sur l’ensemble des réseaux sociaux.

Source : BioWare