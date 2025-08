Alors qu’on pensait BioWare encore en pleine reconstruction, une petite surprise vient de relancer l’excitation autour de Mass Effect. Officiellement, Mass Effect 4 est toujours en développement. Rien de neuf jusque-là. Mais une nouvelle offre d’emploi repérée cette semaine cache peut-être quelque chose de beaucoup plus gros. Et depuis, les réactions s’enchaînent.

Une surprise Mass Effect

Tout part d’une annonce publiée discrètement par BioWare. Le studio cherche actuellement un Lead Level Designer pour le prochain Mass Effect. Jusque-là, c’est classique. Mais un détail a rapidement mis le feu aux poudres : dans le texte, BioWare explique qu’il travaille sur "de futures expériences de jeu pour la franchise".

Ce pluriel n’est pas passé inaperçu. Car oui, cela pourrait tout simplement être une tournure vague. Mais pour beaucoup, c’est un signe. Un indice que plusieurs jeux Mass Effect seraient déjà dans les cartons. Un spin-off ? Un projet mobile ? Ou même une suite pensée en plusieurs parties ? Les spéculations sont relancées.

Le studio divise (encore)

Le problème, c’est que cette "bonne nouvelle" ne passe pas si bien pour tout le monde. Car il ne faut pas oublier ce qui s’est passé ces derniers mois. BioWare a licencié en masse. Des développeurs chevronnés, certains en plein travail sur Mass Effect, ont été remerciés. Aujourd’hui, voir le studio recruter à nouveau pour des postes clés fait grincer des dents.

Beaucoup y voient une stratégie purement économique pour Mass Effect : vider les équipes pour mieux repartir, mais avec moins de charges. Et à l’heure où les studios sont de plus en plus critiqués pour leur gestion humaine, cette démarche interroge. Surtout quand on sait que Dragon Age: The Veilguard vient tout juste d’être un échec cuisant. Un de plus.

Avec Dragon Age mis sur pause et aucun nouveau projet original à l’horizon, Mass Effect semble désormais devenir la priorité absolue chez BioWare. Et quelque part, c’est logique. La franchise reste l’un des derniers noms capables de faire vibrer les fans. Elle a une aura. Une histoire. Des personnages inoubliables. Mais attention : la hype seule ne suffira pas. Pour réussir son retour, BioWare devra aller au-delà du clin d’œil. Il faudra une vraie vision. Un jeu solide. Et surtout, une équipe soudée derrière. Car si cette "future expérience" se concrétise… elle devra convaincre un public qui n’a plus envie d’être déçu.

Source : BioWare