Selon lui, la courte vidéo tease non seulement le retour de Liara (déjà confirmé au casting) et des Geths, mais aussi l’identité du personnage principal de ce Mass Effect 4.

Mass Effect 4 au cœur de nouvelles théories

Le vidéaste MrHulthen étaye sa théorie en s’appuyant sur des reflets visibles à l’écran en poussant un peu les curseurs de la luminosité. On y aperçoit alors relativement bien deux bandes blanches reflétées dans l’objectif.

Partant de là, MrHulthen met en avant la ressemblance entre ces deux rayons lumineux et les bandes blanches iconiques de l’armure N7, le fameux corps militaire de l’Alliance dont fait partie le commandant Shepard, protagoniste de la première trilogie.

Alors, avant de s’enflammer en voyant ici la confirmation du grand retour du célèbre héros de la galaxie, il est bon de rappeler que n'importe qui pourrait se glisser dans une telle armure. Chose que relève également le vidéaste.

Il attire enfin notre attention sur un ultime détail visible sur le message retranscrit en bas à gauche de la vidéo. Le teaser de BioWare se présente en effet comme une vidéo de surveillance affectée à la supervision d’un relai cosmodésique en piteux état. Si l’on prend alors les reflets comme un élément déterminant du teaser, il se pourrait que l’on soit face au point de vue du prochain héros de Mass Effect 4.

Ce dernier serait alors à bord d’un vaisseau appartenant à un certain capitaine « Sub-Navarch Soa-Rhal Zhilian-Jones ». Un nom qui ressemblerait à du Quarien, une race extraterrestre dont fait notamment partie Tali’Zorah (autre personnage important de la licence).

Cependant, il se pourrait aussi que l’on soit ici face à plusieurs noms puisque Zhilian-Jones sonne plutôt comme un nom parfaitement humain. Se pourrait-il donc que le prochain héros de Mass Effect ne soit pas humain ? Ou au contraire, qu’il soit co-capitaine de ce fameux vaisseau ? MrHulthen termine sa vidéo en indiquant que rien ne peut le confirmer pour le moment, mais que ce sont ici deux pistes particulièrement intéressantes.

Une suite pour le moment très mystérieuse

Une chose est sûre, Mass Effect 4 cache encore énormément de secrets et beaucoup de questions restent en suspens. Pour l’heure, les courts teasers et les artworks ne nous ont révélé que peu de choses. On sait seulement qu’une partie du soft devrait se dérouler dans la Voie Lactée et dans le système Andromède, et que plusieurs races extraterrestres comme les Turiens, les Krogans et les Galariens seront bel et bien présentes.

La fameuse Liara T’Soni sera également de la partie et devrait avoir un rôle particulièrement important dans ce nouvel opus, elle qui a déjà endossé le rôle de Docteur et de Courtier de l’Ombre. Tous ces éléments laissent pour l’heure pensé que ce Mass Effect 4 serait bel et bien une suite directe à la première trilogie, loin de Mass Effect Andromeda qui avait tenté d’installer une toute nouvelle aventure en s'écartant un tantinet de l’histoire originelle. Peut-être y verrons nous plus clair dans les mois à venir. En espérant que BioWare nous donne rapidement de plus amples informations.