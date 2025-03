Aux dernières nouvelles, un Mass Effect 4 annoncé il y a maintenant quatre pourrait ne pas sortir avant 2028 ou 2029. Après la sortie teintée de nombreuses déceptions de Dragon Age The Veilguard, EA a en effet réalloué de nombreux développeurs de BioWare sur d'autres projets plus pressants comme Battlefield 6. Un nombre restreint de personnes travailleraient dans l'intérim sur le retour de l'iconique franchise spatiale. Ce qui laisse un champ libre énorme à Exodus, un concurrent très sérieux, qui nous expose plus avant son intrigant univers.

Rencontre du troisième type sur le concurrent spatial de Mass Effect 4

Attendu courant 2026, Exodus et son studio Archetype Entertainment, composé de nombreux vétérans de BioWare, ont tout le temps de la galaxie pour poser l'univers du jeu et ses enjeux sur le papier très ambitieux, en attendant un visiblement encore très lointain Mass Effect 4. Après nous avoir présenté les Arkavir, le site officiel du jeu nous introduit en ce sens une autre espèce extraterrestre, les Rexxana.

Comme leurs homologues massifs, les Rexxana se présentent comme les bâtisseurs (ou plutôt les esclaves) créés par les Celestials, les ennemis mortels de l'humanité. Les massives structures à couper le souffle de ce véritable empire galactique, on les doit aux architectes Rexxana. Cette espèce dispose pour sa tâche d'un corps long et relativement fin, avec des pieds et des mains comptant des doigts supplémentaires. Leurs capacités sont également renforcées par une interface neurale. De par leur apparence et leur lore fouillé, on peut facilement dresser un rapprochement avec l'univers de Mass Effect, voire en l'occurrence de Halo avec les différentes castes composant les Covenant.

Dans l'univers d'Exodus, les Rexxana ont cependant été évincés de leur rôle de bâtisseurs par les Celestials, au profit de machines produites en masse. On les retrouve maintenant dans des colonies reculées, tels des marginaux. Gageons que nous risquons d'en rencontrer durant notre exploration de la galaxie. Au fil des annonces, Exodus se présente en tout cas comme un concurrent de plus en plus sérieux de Mass Effect. Il faudra cependant attendre encore une petite année pour voir si le jeu final tiendra toutes ses promesses qui mettent des étoiles dans les yeux.

© Archetype Entertainment

Source : Site officiel d'Exodus