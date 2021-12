Ingénieur de formation, Masayuki Uemura a commencé sa carrière chez Nintendo en 1971, où il aura travaillé durant 33 ans, et aura notamment façonné l'architecture de la Famicom et de la Super Famicom, connues en dehors de l'Archipel sous le nom de NES et Super NES. C'est justement la chaîne YouTube de documentaires Archipel qui nous apprenait ce matin son décès, à 78 ans :

Masayuki Uemura , l'ancien architecte en chef de la NES et de la Super NES est décédé. Il était l'un des esprits géniaux à l'origine de quelques uns de nos meilleurs souvenirs de jeux vidéo.

Before it was cool

D'abord employé par le géant de l'électronique qui ne s'appelle pas encore Sharp Corporation, Masayuki Uemura a travaillé aux côtés de Gunpei Yokoi sur les jouets commercialisés par Nintendo dans les années 1970, jusqu'à un certain... Duck Hunt. Le jouet, pas le jeu. Pionnier du hardware japonais, il travaille sur les toutes premières consoles de salon que sont les TV Color Game 6 et TV Color Game 15, et prend la tête du département Nintendo Research & Development 2.

Masayuki Uemura est donc choisi par le PDG Hiroshi Yamauchi pour plancher sur la première console à cartouches interchangeables de Nintendo, qui deviendra la Famicom/NES... sans vraiment y croire :

Je me sentais comme un général de guerre déjà vaincu, qui devait simplement exécuter les ordres de sa direction. J'ai toujours un bloc-notes que j'ai utilisé au début du développement de la Famicom. Il n'y avait aucun signe positif à cette époque, et je ne fais qu'y râler, en étant très pessimiste.

Nintendo, et après

L'avenir lui aura évidemment donné tord, et c'est tout naturellement que Masayuki Uemura travaillera dès 1988 sur la nouvelle console 16 bits de Nintendo, avec le succès que l'on sait. L'ingénieur quitte finalement l'entreprise en 2004, mais continue d'officier en tant que conseiller, et exerce en parallèle le rôle de professeur au sein du Ritsumeikan University Center for Game Studies et du College of Image Arts and Sciences, à Kyoto.

L'annonce de son décès a évidemment été marquée par de nombreux messages provenant de chez Nintendo et d'ailleurs, à l'instar de Masahiro Sakurai, le créateur de la série Super Smash Bros. :

La Famicom est la console qui m'a le plus influencé. Sans elle, je n'en serai pas là où je suis aujourd'hui.

Masayuki Uemara n'était pas le dernier pour reconnaître ses torts, puisqu'il affirmait lors de la sortie de la NES Mini que le modèle original pourrait tout aussi bien se vendre. Sacré lui.