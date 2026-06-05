Après la sanglante présentation du State of Play, le créateur de Marvel’s Wolverine a tenu à faire quelques précisions sur la violence et le gore qui seront au cœur de l’exclu PS5.

Après d’innombrables mois d’attente et d’impatience, Insomniac Games a enfin offert ce mardi ce que les joueurs PS5 désiraient depuis si longtemps : une bonne et grosse séquence de gameplay de Marvel’s Wolverine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci n’est pas passée inaperçue. Violente, sanglante, elle est la preuve du changement de ton du nouveau titre des créateurs de Marvel’s Spider-Man, qui entendent ici s’adresser à un public plus mature. Pour autant, le studio tient tout de même à rassurer les plus hématophobes des joueurs.

Cachez ce sang que je ne saurais voir

En effet, s’il était important pour les développeurs de faire de Marvel’s Wolverine un jeu extrêmement sanglant afin de rester au plus proche du ton habituel de la franchise, cela ne veut pas dire pour autant que cette violence exacerbée sera imposée à la communauté du jeu. « Nous savons que ce n’est pas pour tout le monde » a révélé Mike Daly, le directeur du titre, à l’occasion d’une interview menée par IGN. C’est pourquoi très tôt dans le développement, une option a été pensée pour permettre de désactiver le gore dans Marvel’s Wolverine.

« Comme nous savions dès le départ que cet aspect allait occuper une place importante dans le jeu, nous avons également intégré une fonctionnalité d’accessibilité qui permet de désactiver le gore » confie-t-il notamment. « Cette fonctionnalité est clairement intégrée au jeu de multiples façons, ce qui en fait donc un système nuancé qui permet de choisir très précisément ce que l’on montre, ce que l’on censure, en désactivant par exemple les effets sanglants et autres éléments du genre » explique le créateur de Marvel’s Wolverine.

« Tout cela dans le but de rendre l’expérience plus acceptable pour ceux qui ne souhaitent pas vraiment vivre cette partie du jeu ». Pour autant, que les autres joueurs se rassurent : cela ne veut pas dire qu’une quelconque forme de censure a été opérée par Insomniac durant le développement du jeu. Au contraire. « Dès le lancement du projet, […] il était clair que la violence en était un élément central » affirme Daly, en ajoutant qu’ils avaient parfaitement conscience que cela était « important » pour « donner vie à l’univers de Marvel’s Wolverine ».

Marvel’s Wolverine reste un jeu sans concession

« Il fallait en faire la version ultime de Wolverine », insiste le réalisateur. « Et quand on examine les différentes facettes du personnage et toutes les aventures qu’il a vécues au fil de son histoire, il était évident que la violence en était un élément central ». Ce qui explique pourquoi l’idée de la violence dans le jeu « n’a jamais vraiment fait débat » chez Insomniac, et a « dès le départ été intégrée dans le processus décisionnel ». Mais cela ne veut pas dire non plus qu’il faut s’attendre à voir Marvel’s Wolverine tomber dans l’exagération.

« Chez Insomniac Games, nous voulons créer un univers réaliste où les événements sont crédibles », insiste Daly. « Nous ne voulions pas donner dans l’outrance. Nous voulions vraiment taper dans le mille en trouvant la meilleure représentation possible de Wolverine, en répondant aux attentes des fans, et en faisant en sorte que les combats à coups de griffes restent passionnants tout au long du jeu. […] Je dirais que nous avons opté pour une violence sans concession », conclut ainsi tout de même le créateur. De quoi contenter tout le monde, donc.

Source : IGN