L'exclusivité PS5 phare que devait être Marvel's Wolverine a dévoilé de nouveaux chiffres de vente qui font office de douche froide, bien que la situation soit à nuancer.

Sony a enfin levé le voile sur les ventes de Marvel’s Wolverine, la dernière exclusivité PS5 d’Insomniac Games, qui aurait dépassé les 2,4 millions de vente en 50 jours. Un chiffre honorable sur le papier, mais qui pique un peu quand on le met face aux deux Spider-Man du même studio. Sauf qu’en regardant ce qui se passe chez Xbox et Nintendo, le tableau devient nettement plus nuancé.

Quel bilan chez PlayStation pour Marvel's Wolverine après 50 jours ?

C’est officiel : Sony a confirmé dans son dernier rapport financier que l'assez controversé Marvel’s Wolverine s’est écoulé à 2,4 millions d’exemplaires dans le monde lors de ses 50 premiers jours sur PS5, un cap atteint le 4 novembre 2026 après une sortie le 15 septembre. Le chiffre provient des documents financiers du deuxième trimestre de Sony et correspond à des copies vendues aux consommateurs.

Côté constructeur, on se montre relativement satisfait. Sony explique que les ventes cumulées de Marvel's Wolverine ont contribué à améliorer les performances de toute la division ce trimestre, et affirme avoir capitalisé sur l’expérience acquise avec la franchise Spider-Man pour concevoir Wolverine. Le problème, c’est justement qu’Insomniac a placé la barre très haut avec les aventures de Peter Parker et Miles Morales. Et la comparaison n’est clairement pas à l’avantage de Logan.

À titre de comparaison par rapport aux chiffres de Marvel's Wolverine, le premier Marvel's Spider-Man sur PS4, avait dépassé les 3,3 millions de copies vendues en seulement trois jours. Mieux encore, le jeu avait dépassé les 9 millions en moins de 80 jours. Avec Spider-Man 2, l’écart avec Marvel's Wolverine est encore plus spectaculaire : le jeu avait atteint 2,5 millions de copies en 24 heures, puis 5 millions en 11 jours et 10 millions en 107 jours, hors version PC. Le constat est donc sans appel : Wolverine a vendu moins en 50 jours que Spider-Man 2 en une seule journée. D'autant que le dernier titre d'Insomniac aurait coûté 300 millions de dollars hors marketing, et doit donc vendre en tout 5 millions de copies pour seulement être rentable.

© Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment

Un véritable flop en comparaison de la concurrence cette année ?

Si on compare toutefois les chiffres de Marvel's Wolverine dans le contexte actuel et par rapport à d'autres sorties majeures de cette année, le tableau n'est finalement pas si noir que ça pour Logan. Prenons par exemple Gears of War: E-Day, l’un des piliers historiques de Xbox. Celui-ci se serait écoulé à environ 400 000 exemplaires depuis sa sortie mondiale le 6 octobre. Le Game Pass a eu un impact certain, ayant attiré près de 2 millions d'abonnés. Attention toutefois, Microsoft n’a communiqué aucun chiffre officiel. Mais le constat reste amer, d'autant que le jeu aurait coûté plus de 500 millions de dollars hors marketing, soit 200 millions de plus que Marvel's Wolverine. À l'inverse, Forza Horizon 6 aurait totalement cartonné, avec 4,9 millions de copies vendues en une semaine.

Du côté de Nintendo, les nouveautés de 2026 affichent quant à eux des chiffres comparables, voire inférieurs à Marvel's Wolverine. Star Fox Remake, sorti en juin, s’est écoulé à 1,17 million d’unités, Splatoon Raiders, sorti en juillet, à 2,42 millions, et Fire Emblem: Fortune’s Weave, sorti en septembre, à 1,34 million, selon des chiffres arrêtés au 30 septembre. Certes, la Switch 2 dispose d’un parc de 26,35 millions de consoles contre près de 98 millions de PS5, mais cela montre qu’aucune exclusivité de cette année n’a vraiment explosé les compteurs chez Big N non plus.

Malgré la réception assez mitigée à l'encontre de Marvel's Wolverine et la comparaison peu élogieuse avec les précédents blockbusters d'Insomniac, Logan ne s'en sort finalement pas si mal. Mais comme il n'a pas encore atteint le seuil de la rentabilité, il se pourrait malheureusement pour son studio ait prochainement à déplorer des licenciements, car tel est la norme actuelle de l'industrie. On croise donc les griffes pour que ça n'arrive pas.

Source : Sony