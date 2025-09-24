Quatre ans après son annonce, le très attendu Marvel's Wolverine sort enfin de l'ombre à l'occasion du State of Play, et ça s'annonce aussi fou que Logan lui-même !

La dernière fois que nous avons officiellement vu Marvel's Wolverine remonte en effet au PlayStation Showcase de 2021, avec un simple teaser. Après quatre ans d'attente et moult péripéties dont un catastrophique leak ayant notamment frappé Insomniac Games, le State of Play de septembre 2025 en amont était enfin l'occasion pour Logan et son studio de sortir pleinement les griffes. Et ça risque clairement de faire très mal !

Marvel's Wolverine sort enfin les griffes au State of Play

Après les excellents jeux Marvel's Spider-Man 1 et 2, ainsi que le spin-off Miles Morales, Insomniac Games avait donc jeté son dévolu sur un autre monument des super-héros, en la personne de Marvel's Wolverine. Il semble toutefois que cette colossale tâche se soit révélée être un énorme défi pour le studio. Son développement aurait connu de nombreuses embûches, notamment à cause d'un énorme leak avec des images volées à la clé, qui ont grandement miné le moral des développeurs.

Mais le facteur de régénération de Logan a finalement aussi profité au studio, qui nous permet enfin grâce au dernier State of Play en date d'en voir plus autour du très attendu Marvel's Wolverine. Comme pour Spider-Man, Insomniac Games nous régale d'une adaptation vidéoludique visiblement très fidèle du super-héros éponyme. Celui-ci se montre en effet diablement brutal, et ne lésine pas sur des combats particulièrement bestiaux bourrés d'hémoglobine.

Marvel's Wolverine n'oublie cependant pas de nous raconter une histoire prenante comme Insomniac en a le secret. On retrouve donc un Logan torturé, incarné par Liam McIntyre (Spartacus) qui aura besoin de plus que ses griffes en adamantium pour aller au bout du récit. Le tout se montre en tout cas superbe sur PS5, et on salive d'en voir plus. Patience est toutefois de mise, puisque le trailer se conclut par une fenêtre de sortie malheureusement un peu lointaine : automne 2026.

Source : PlayStation sur YouTube