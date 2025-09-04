Il se fait attendre depuis déjà bien longtemps. Marvel's Wolverine devrait bientôt redonner signe de vie si on en croit les derniers leaks et il serait temps.

Depuis son teaser d'annonce, Marvel's Wolverine s'est retiré dans l'ombre. Le prochain gros jeu d'Insomniac Games tarde à montrer du concret, aussi bien de son gameplay et de son histoire, que de sa date de sortie. Dès lors, l'impatience grimpe chez les fans d'aventures super-héroïques. Mais, tous devraient prochainement être rassurés, car le jeu prévoirait enfin de revenir dans la lumière.

Marvel's Wolverine s'échaufferait pour une présentation prochaine

Tout n'est pas rose pour Marvel's Wolverine et son studio. En 2023, Insomniac Games était victime d'une attaque aux ransomware qui a mis de sacrés bâtons dans les roues du développement. Entre divulgation d'informations personnelles sur les équipes et fuites d'informations capitales sur le jeu, il a fallu gérer cet état de crise. En résulte une reconsidération entière de sa roadmap.

Dès lors, Marvel's Wolverine est resté tapi dans l'antre du studio, n'en sortant plus de manière officielle. Finalement, nous en avons davantage vu avec les leaks que par l'intermédiaire d'Insomniac. Alors, quatre ans après le lancement du projet, il serait temps d'en voir un peu plus pour préparer une sortie qui tarde, elle aussi, à se préciser.

Ça tombe bien, car, si vous attendez Marvel's Wolverine, vous pourriez bientôt en avoir enfin des nouvelles. En effet, plusieurs rumeurs évoquent un nouvel événement de la part de PlayStation d'ici à la fin du mois. Alors que l'entreprise nous a octroyé d'un State of Play dédié au nouveau James Bond hier soir, elle en prévoirait un nouveau en septembre.

Ainsi, Insomniac Games devrait enfin nous donner de plus amples détails sur son prochain gros projet. Un nouveau State of Play plus général, voyant défiler les annonces sur plusieurs jeux, seraient une bonne occasion pour le studio de présenter enfin Marvel's Wolverine pour de vrai.

Pour autant, il ne faudra sans doute pas en attendre trop de ce potentiel State of Play. Les fuites d'Insomniac et les changements de projets dans la foulée ne nous rendent pas très optimistes pour une sortie rapide de Marvel's Wolverine. L'un des derniers bilans financiers de PlayStation nous laissait entendre que le jeu ne serait pas disponible sur PS5 en 2025, ni début 2026.