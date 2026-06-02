C'était prévu, Marvel's Wolverine était bel et bien présent lors du State of Play pour se dévoiler en long en large et en travers. Jusqu'ici nous n'avions eu le droit qu'à quelques bribes de gameplay monté en une bande-annonce très dynamique. Cette fois, nous avons pu voir davantage de phases de jeu et surtout de combat. Avec Marvel's Spider-Man, Insomniac Games a frappé fort, très fort même. La base de fans est désormais énorme puisqu'il y a ceux qui ne jurent que par Marvel, mais aussi les joueurs qui savent désormais qu'Insomniac sait de quoi il parle.

Marvel's Wolverine sort les griffes au State of Play

Et avec Marvel's Wolverine, le studio semble taper dans le mille une fois de plus. Contrairement à Spidey, Wolverine est brutal, il tranche sec, le sang voltige, il a la rage au ventre. Notre X-Men devra affronter une horde de super vilains et croisera de vieilles connaissances comme Jean Grey, Mystique ou encore Dents de Sabre. A noter d'ailleurs que le jeu se déroule dans le même univers que les jeux Spider-Man. Marvel's Wolverine devrait évoluer complètement de son côté et explorer le passé de Logan, ici interprété par l'acteur australien Liam McIntyre, connu pour son rôle dans la série Spartacus notamment. Contrairement à Marvel's Spider-Man qui se passe à New York, Marvel's Wolverine devrait nous faire voir différents environnements comme Madripoor ou encore le Canada et Tokyo, un vrai roadtrip qui colle plutôt bien au personnage.

Le jeu devrait donc en toute logique être plus linéaire et donc certainement plus narratif que Marvel's Spider-Man. La mise en scène semble en tout cas être de très haute volée une fois encore, on en prend vraiment plein les mirettes. Le jeu a dévoilé une petite séquence de gameplay bien sanglante qui mélange phases d'infiltration, combats ultra violents, un zeste de plateforme, notre Wolverine étant capable de prouesses physiques évidemment hors normes.

Marvel's Wolverine est attendu le 15 septembre 2026 en exclusivité sur PS5 et PS5 Pro et pour rappel, Sony a confirmé qu'il se concentrait de nouveau sur ses propres exclusivités, en ce sens, le jeu ne sortira pas sur PC.