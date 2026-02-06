En attendant des nouvelles plus concrètes de Marvel's Wolverine de la part de son studio, Sony rassure encore les fans concernant sa date de sortie.

En septembre dernier, Sony nous présentait un State of Play riche en annonces fortes, dont enfin une présentation en bonne et due forme d'un certain Marvel's Wolverine d'Insomniac Games. Le studio en avait d'ailleurs profiter pour évoquer une fenêtre de sortie un peu plus précise pour son prochain titre : l'automne 2026. Suite à l'annonce du report de GTA 6 de mai à novembre 2026, l'équipe a maintenu que Logan sortirait bien les griffes durant l'avant-dernière saison de l'année. Dans son récent bilan fiscal, c'était au tour de Sony de s'exprimer sur le sujet.

Sony est Adamantium concernant la fenêtre de sortie de Marvel's Wolverine

Quatre après sa toute première annonce et un hack qui a fait beaucoup de dégâts au sein de son studio en 2023, Marvel's Wolverine devrait en principe demeurer l'une des sorties vidéoludiques majeures de la fin d'année 2026, en tout cas en tant qu'exclusivité PS5. Insomniac Games s'estime du moins confiant de pouvoir tenir une fenêtre de sortie pour l'automne prochain et, dans une certaine mesure, Sony l'a récemment confirmé via son dernier bilan fiscal.

À l'attention de ses investisseurs, le géant japonais a en effet maintenu qu'il « prévoit l'année fiscale prochaine de sortir de nouveaux jeux comme Saros et Marvel's Wolverine, ainsi que d'améliorer nos efforts pour augmenter les revenus de nos studios ». La prochaine année fiscale de Sony englobe pour rappel avril 2026 et mars 2027. À noter cependant que la maison-mère de PlayStation avait rejoint Insomniac dans la confirmation que cette nouvelle adaptation vidéoludique de James « Logan » Howlett sortirait bien dans le courant de l'automne 2026.

Une telle annonce englobant la prochaine année fiscale est souvent le jargon utilisé pour de tels bilans à l'attention des investisseurs. Les joueurs PS5 devraient donc bien avoir droit à deux des plus grosses exclusivités de la plateforme cette année, à savoir Saros le 30 avril 2026 (ayant de son côté subi un report d'un petit mois) et Marvel's Wolverine entre septembre et novembre 2026. Rendez-vous au prochain State of Play pour une date de sortie des griffes plus précise ? L'avenir nous le dira.

Source : Transcript du dernier bilan fiscal de Sony (format PDF)