Depuis sa sortie, Marvel's Wolverine enchaîne les polémiques, et Insomniac s'échine à répondre à la colère des joueurs et à corriger ce qui peut l'être, comme avec ce qui nous intéresse ici.

Comme toujours, les polémiques, et plus précisément en l'occurrence celles autour de Marvel's Wolverine, proviennent des réseaux sociaux. En l'occurrence, il est question de diverses publications qui ont fait part de préoccupations quant à la présence éventuelle de contenu produit par de l'IA générative dans le dernier titre d'Insomniac Games. Le studio a cependant clairement indiqué que le jeu ne contient absolument aucun contenu généré de la sorte.

La réponse officielle du studio de Marvel's Wolverine sur l'utilisation d'IA générative

Cette énième polémique autour de Marvel's Wolverine a commencé lorsqu'une vidéo TikTok par l'utilisateur SmoothMango a connu un succès viral plus tôt dans la semaine. Elle y montrait la porte de toilettes présente dans le jeu, portant une image déformée représentant les symboles pour hommes et femmes, et se demandait si ce visuel était du contenu généré par IA. « J'essaie de trouver une façon de décrire cela… sans parler d'IA, car il est impossible qu'il s'agisse de toilettes pour mutants », indiquait l'utilisateur en sous-titre de sa vidéo.

Marvel's Wolverine ayant malheureusement pour lui et ses créateurs plutôt mauvaise presse depuis sa sortie, une telle vidéo n'a guère arrangé son cas et rapidement fait le tour de la Toile. Un utilisateur X.com sous le pseudonyme RockSolid, a ensuite relayé la chose : « est-ce qu'Insomniac Games a réellement eu recours à l'IA sur un tel jeu au budget de 300 millions de dollars ? ». James Stevenson, directeur de la communication et de la communauté au sein du studio, a pris sur lui de répondre pour tâcher de clarifier la situation.

« Non. Il s'agit d'un bug de mappage UV et on va bientôt corriger ça. Il n'y a aucun élément généré par IA dans Marvel's Wolverine », a-t-il expliqué. Malgré une réponse aussi claire et transparente que possible, certains restaient tout de même dubitatifs et n'ont pas tardé à souligner qu'il s'agissait d'une réponse bien commode face à une situation très contestable. D'autres, en revanche, ont choisi de croire James sur parole et ont remercié Insomniac Games de ne pas recourir à l'IA comme d'autres studios.

Un enchaînement de polémiques brûlantes de l'actualité

Marvel's Wolverine cristallise malheureusement beaucoup de frustration de la part des joueurs vis-à-vis de l'état de l'industrie du jeu vidéo ces derniers temps. D'une part, son caractère exclusif à une console PlayStation, une marque à la réputation plus que sulfureuse depuis quelques mois, n'aide pas.

Ensuite, l'utilisation de l'IA générative dans les jeux vidéo, entre autres domaines créatifs, est un autre sujet particulièrement brûlant et sensible. La question de la place des véritables artistes dans de telles œuvres revient systématiquement sur le tapis à chaque nouvelle sortie, y compris pour certains des titres majeurs de 2026, comme justement Marvel's Wolverine.

Le microcosme des réseaux sociaux ne semble toutefois pas avoir affecté la sphère du grand public, puisque, malgré les nombreuses polémiques à son égard, le dernier titre de Marvel's Wolverine semble réaliser d'excellentes ventes, à en croire les premiers chiffres dévoilés.

Source : X.com