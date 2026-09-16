À peine sorti, Marvel's Wolverine a connu une réception assez frâiche, et son studio se fend d'une réponse officielle pour tâcher de se rattraper auprès des joueurs.

Marvel's Wolverine est officiellement disponible exclusivement sur PS5 depuis le 15 septembre 2026 et est loin de faire l'unanimité. Après des notes relativement inférieures à ce qu'on attend pour une telle superproduction d'Insomniac Games, beaucoup de joueurs qui avaient déjà critiqué ses différentes présentations en amont de sa sortie n'ont visiblement pas plus apprécié l'expérience manette en main. Son studio n'a pas tardé à réagir pour promettre que des améliorations sont à l'étude en réponse aux retours assez froids de la communauté.

Le studio derrière Marvel's Wolverine répond officiellement à la réception tiède du jeu

Après avoir impressionné son monde avec les trois jeux Marvel's Spider-Man, Insomniac Games n'a visiblement pas autant convaincu son public avec Marvel's Wolverine, son dernier jeu en date. Celui-ci affiche une moyenne de 77 sur des sites comme MetaCritic, soit des notes inférieures aux précédentes productions de son studio. Les joueurs ont également vivement critiqué le titre mettant en avant le célèbre membre des X-Men au facteur régénérant et aux griffes d'adamantium.

Dans la foulée de la sortie de Marvel's Wolverine, Insomniac Games a toutefois souhaité s'adresser à ses joueurs notamment via un message sur X.com de James Stevenson, directeur de la communication et du marketing au sein du studio, indiquant qu'ils ont « entendu à 100% depuis ces derniers jours » les retours de la communauté. Il promet également que les développeurs ont « travaillé dur en réponse à ces retours ».

En complément de son message, on peut aussi voir différentes images de Marvel's Wolverine avec des messages indiquant qu'Insomniac Games reste « incroyablement fier de ce que l'équipe a créé, tout en restant activement engagé avec la communauté pour affiner l'expérience de jeu ».

Comment Insomniac Games va répondre aux critiques de la communauté ?

Pour ce qui est des critiques des joueurs à l'égard de Marvel's Wolverine, on retrouve souvent des reproches quant au caractère trop linéaire de l'aventure, ou encore des passages qui « se jouent tous seuls ». Reste donc à voir comment Insomniac Games compte répondre positivement à ces critiques se rapportant à la structure même du jeu.

Marvel's Wolverine fait par ailleurs les frais de différentes polémiques, notamment autour de la décision indépendante de la volonté de son studio quant à l'arrêt de la fabrication des disques par PlayStation à l'horizon 2028. Sur ces points, le studio ne peut malheureusement pas faire grand-chose pour alléger les tensions.

Source : James Stevenson sur X.com