Le 15 septembre prochain, Marvel’s Wolverine sera officiellement disponible sur PS5. Pour Insomniac Games comme des millions de joueurs, cela représente alors l’un des événements les plus attendus de la rentrée, en particulier pour tous les fans de super-héros comme de Marvel. Malheureusement pour le studio, l’arrivée du jeu n’échappe pas à quelques polémiques notamment liées à la récente décision de PlayStation d’abandonner le physique à l’horizon 2028. Et pour le directeur de la communication chez Insomniac, c’est une situation quelque peu difficile à supporter.

Insomniac Games réagit à la toxicité autour de Marvel’s Wolverine

Dans un message publié sur son compte X personnel peu avant le week-end, James Stevenson a en effet déploré le « déferlement incessant » dont sont victimes les développeurs du studio depuis quelques semaines, alors que la communication de Marvel’s Wolverine n’a cessé de s’intensifier à l’approche de sa sortie. Car malgré des années d’attente de la part des joueurs PS5, on ne peut pas vraiment dire que la campagne du jeu se déroule au meilleur moment pour la firme japonaise, dont la communauté est en virulente croisade en raison des dernières actualités.

« Je pense que la manière excessive dont cet algorithme amplifie et vous impose la négativité m’amène à remettre en question ma philosophie consistant à conseiller aux développeurs de consulter ou de poster ici », a ainsi déclaré Stevenson peu après l’arrivée des previews de Marvel’s Wolverine. « C’est un déferlement incessant qui, à mon sens, ne peut être bénéfique pour la santé mentale de personne ni être considéré comme représentatif ». Et à la vue des commentaires laissés par les internautes sous les posts d’Insomniac, il est difficile de lui donner tort.

Car outre les dommages collatéraux dont est victime le studio en raison des dernières annonces de PlayStation, qui suscitent bien souvent des réactions très virulentes, les créateurs de Marvel’s Wolverine subissent également d’ores et déjà de nombreuses attaques liées à leur travail, qui ne parvient pas forcément à faire l’unanimité. Moqueries liées aux séquences de gameplay dévoilées, accusations de wokisme en raison du chara-design de Jean Grey et Mystique, critiques concernant la technique du jeu… Les exemples ne manquent pas.

L’excitation reste à son comble pour le studio

Mais même malgré cela, Stevenson n’entend heureusement pas se laisser démonter, et n’hésite pas à partager dès qu’il le peut une bonne dose de positivité en parallèle. « Plus qu’un mois ! J’ai hâte que tout le monde puisse découvrir cette aventure autour du monde » se réjouissait ainsi le directeur de la communication d’Insomniac le 15 août dernier. Avant d’ajouter il y a quelques jours : « Nous avons hâte d’entendre vos retours. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour vous offrir l’expérience Wolverine ultime. Cela fait bien trop longtemps qu’il n’a pas eu son propre jeu ».

Source : James Stevenson