« Un très bon blockbuster qui risque de diviser les joueurs ». Si vous avez jeté un œil à nos dernières publications, vous aurez sans doute vu passer ce titre dans notre test de Marvel’s Wolverine, publié hier à 17h. Et il faut croire que nous avions vu juste. Car maintenant que les embargos pour la nouvelle exclusivité de la PS5 sont tombés, le constat est sans appel : avec un metascore de 78 pour un total de 115 critiques, le nouveau titre d’Insomniac Games signe malheureusement le pire score du studio en l’espace de dix ans.

Noté 78 sur Metacritic, Marvel’s Wolverine déçoit la presse

Oui, après avoir atteint des sommets sur ses dernières productions, et notamment celles de l'homme araignée, le PlayStation Studio enregistre avec Marvel’s Wolverine une notable baisse de régime avec une aventure qui aura éprouvé davantage de difficultés à convaincre la presse du monde entier. Pour preuve, voici un état des lieux des metascores des derniers titres développés par Insomniac Games au cours des générations PS4 et PS5 :

Si l’on enlève Song of the Deep, véritable OVNI dans cette liste essentiellement constituée de grosses productions PlayStation, Marvel’s Wolverine s’impose donc non seulement comme le titre aux résultats le plus faible de la compagnie, mais aussi de PlayStation dans sa globalité. Car toujours sur la base des deux dernières générations, il reste l’un des rares à ne pas avoir franchi la barre des 80 aux côtés de Days Gone, Sackboy: A Big Adventure ou encore Concord.

Le témoin d’une lassitude dans les productions AAA

Mais pourquoi de tels résultats ? Les raisons sont assurément nombreuses. Pour d’aucuns, Marvel’s Wolverine souffre notamment d’un « game design de AAA dépassé », qui tend aujourd’hui à avoir de plus en plus de mal à convaincre. Boucle de gameplay relativement simple, absence de surprises et de difficulté au cours de l’aventure, systèmes qui « enferment le joueur dans une zone de confort », QTE illusoires, durée de vie ramassée… Ce ne sont pas les griefs qui manquent contre la nouvelle production d’Insomniac.

Cela en fait-il un mauvais jeu pour autant ? Assurément pas. D’ailleurs, on ne cessera jamais de le répéter : un 78 n’est, par essence, pas réellement une mauvaise note. Certes, elle peut le devenir si l’on compare ce résultat aux résultats habituels enregistrés par les productions PlayStation, mais si l’on prend Marvel’s Wolverine pour ce qu’il est, il est tout à fait possible de s’y amuser et d’y trouver son compte. À condition, bien sûr, d’accepter d’avoir affaire à un blockbuster pop-corn à la Marvel. Tout dépend de ses attentes, finalement.

L’avis du public sur Marvel’s Wolverine doit encore arriver

Dans tous les cas, une chose est sûre : Marvel’s Wolverine n’a pas fini de faire parler de lui. Car maintenant que les tests de la presse sont tombés, Insomniac doit encore faire son baptême du feu avec les avis du public, qui aura officiellement la possibilité de s’y plonger à son tour dès le 15 septembre prochain. En attendant, nous vous invitons, si vous ne l’avez pas encore fait, à retrouver notre test du jeu dans nos colonnes, où nous vous expliquons toutes les raisons qui font que malgré ses imperfections, Marvel’s Wolverine est un jeu qui a réussi à nous séduire.

Sources : Metacritic, X