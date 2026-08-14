La sortie de Marvel’s Wolverine approche à grands pas, et cela se ressent profondément dans la communication de PlayStation. Panel dédié au San Diego Comic Con, lancement d’un comic préquel gratuit, annonce de bundles PS5 collectors… Pas de doute : le nouveau titre d’Insomniac Games sera l’événement de la rentrée pour l’éditeur. Et c’est sans compter la pluie d’informations qui a accompagné les récentes previews du jeu, qui nous ont notamment permis d’apprendre que Marvel’s Wolverine réalisera de vraies prouesses techniques sur PS5 standard.

Marvel’s Wolverine précise son mode Performance sur PS5

C’est en effet à l’occasion d’une interview accordée à nos confrères de chez IGN que les créateurs du jeu ont lâché leur petite bombe : oui, le mode Performance de Marvel’s Wolverine permettra bien aux joueurs PS5 de profiter de l’aventure en 60 FPS et avec ray-tracing, même sur le modèle standard de la console. « Dès le début du développement, nous savions que nous voulions atteindre ces 60 images par seconde sur la PS5 de base en mode Performance. Et nous y sommes bel et bien parvenus », a déclaré Jess Reiner-Reid, directrice de projet du titre.

« Le jeu est d’une fluidité exceptionnelle », promet-elle ainsi, avant que le responsable technique d’Insomniac Games, Mike Fitzgeralt, n’ajoute de son côté :

« Nous avons toujours proposé ces modes Fidélité et Performance. Puis à la dernière minute, nous intégrions le mode Performance avec le ray-tracing en nous disant : ‘Mais c’est déjà plutôt bien’. Du coup, pour Marvel’s Wolverine, nous nous sommes dit dès le départ : ‘Vous savez quoi ? Nous sommes convaincus de pouvoir le mettre en place dès maintenant. Ce sera un jeu à 60 FPS avec le ray-tracing, comme la PS5 est censée le permettre » Mike Fitzgeralt, responsable technique sur Marvel's Wolverine

© Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment

Une grande première pour le studio

Une grande première pour Insomniac Games, donc, qui aura définitivement été l’un des pionniers de PlayStation sur cette génération pour exploiter au mieux toutes les capacités de la PS5. De Ratchet & Clank: Rift Apart à Marvel’s Spider-Man 2, en passant par Miles Morales, aucun des titres du studio n’aura lésiné sur les moyens pour tirer pleinement parti des différentes technologies de la machine. Et il en sera sans surprise de même pour Marvel’s Wolverine, qui prouve qu’il n’est pas nécessaire d’investir dans une PS5 Pro pour associer beauté et fluidité.

Marvel’s Wolverine poussera la PS5 dans ses retranchements

D’ailleurs, comme le précise Fitzgeralt, un titre comme Marvel’s Wolverine a naturellement impliqué de nouveaux défis pour le studio par rapport à des jeux comme les Marvel’s Spider-Man. « Spider-Man est un titre très urbain. Nous avons beaucoup investi dans la technologie pour retranscrire cela. Mais Marvel’s Wolverine nous emmène hors de la ville. Nous passons un certain temps dans les contrées sauvages du Canada, ainsi que dans une ville d’un tout autre genre, Madripoor », a expliqué le responsable technique à IGN.

« Nous avons donc investi dans de nombreuses technologies liées à la végétation et aux jungles dans lesquelles vous commencez le jeu. Toute cette végétation réagit fortement au vent, aux personnages et à l’environnement qui l’entoure ». Sans oublier le fait que « Logan est un personnage vraiment destructeur », ce qui explique pourquoi l’équipe de Marvel’s Wolverine a « énormément investi » dans une technologie permettant à « la plupart des éléments du jeu d’être destructibles et de réagir de manière réaliste ». Voilà qui promet.

Source : IGN