Pour célébrer la sortie de Marvel’s Wolverine comme il se doit, PlayStation annonce l’arrivée de bundles collectors aux couleurs du jeu, qui rendront votre PS5 plus belle que jamais.

L’heure n’est peut-être pas à la fête chez les joueurs PlayStation ces derniers temps, mais les affaires continuent tout de même pour la firme, qui a de bien jolis projets dans sa besace. En effet, après MARVEL Tokon Fighting Souls, disponible depuis le 6 août, et avant God of War Laufey, à venir le 16 février 2027 ; les joueurs PS5 auront rendez-vous avec Marvel’s Wolverine dès le 15 septembre prochain. Et pour l’occasion, PlayStation prévoit de faire les choses en grand avec l’arrivée de deux nouvelles éditions limitées de la PS5 aux couleurs du jeu.

Des bundles PS5 aux couleurs de Marvel’s Wolverine annoncés

Tout juste annoncées par la compagnie, celles-ci prendront la forme de plusieurs bundles inspirés du titre d’Insomniac Games, tant au niveau de la manette DualSense que des façades de la PS5, disponibles en deux coloris pour l’occasion : « Battle Yellow » et « Adamantium ». La première, caractérisée par sa « finition jaune éclatante », incarne alors « l’intensité caractéristique de Logan » tandis que la seconde, identifiable par sa « finition métallique haut de gamme », évoque quant à elle « la puissance brute de Wolverine » et de l’adamantium.

« Il était important pour nous de retranscrire l’énergie primitive de Wolverine dans ce nouveau design de la console PS5, et cette collaboration avec Insomniac Games et Marvel Games a été une expérience fantastique », révèle alors Erika Peterson, directrice des produits marketing chez Sony. « Je voulais montrer Wolverine sous son jour le plus féroce. […] Je suis impressionné par la façon dont la console et les accessoires ont su capturer l’énergie brute du dessin », ajoute de son côté Jock, l’artiste graphique à l’origine de ces éditions limitées de la PS5.

Uniquement proposés pour les modèles Slim et la PS5 Pro, ces bundles aux couleurs de Marvel’s Wolverine seront officiellement disponibles à la précommande à compter du 19 août prochain, à 10h (heure française). Ils pourront être achetés directement via la boutique officielle de PlayStation, ou via une sélection de revendeurs. Chacune de pièces pourra également être achetée à l’unité par tous ceux qui le souhaitent, en tout cas bien évidemment dans la limite des stocks disponibles. Voici le détail complet :

PS5 Digitale Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition Bundle : 649.99€

Façades pour PS5 Battle Yellow Limited Edition : 74.99€

Façades pour PS5 Pro Battle Yellow Limited Edition : 74.99€

Manette DualSense Battle Yellow Limited Edition : 84.99€

Façades pour PS5 Pro Adamantium Limited Edition : 74.99€

Manette DualSense Adamantium Limited Edition : 84.99€

Source : PlayStation Blog