Joueurs PlayStation, le bundle PS5 collector et les accessoires en éditions limitées aux couleurs de Marvel’s Wolverine sont maintenant disponibles à la précommande. Faites vite !

L’ambiance est peut-être loin d’être rose pour les équipes d’Insomniac Games en ce moment, victimes de la mauvaise humeur des internautes depuis la tombée des previews de Marvel’s Wolverine, mais une chose est sûre : ce n’est pas cela qui va gâcher les festivités liées à la sortie imminente du jeu. En effet, ce n’est pas un secret : l’arrivée du titre sera l’événement de la rentrée pour PlayStation, qui compte bien mettre les petits plats dans les grands avec des éditions limitées de la PS5 aux couleurs du jeu. Et c’est maintenant disponible en précommande.

La PS5 collector Marvel’s Wolverine est maintenant disponible

Comme annoncé la semaine dernière, c’est aujourd’hui que le bundle et les accessoires de la PS5 inspirées de l’univers de Marvel’s Wolverine débarquent sur la boutique officielle de PlayStation, ainsi que chez certains revendeurs participants. Mais attention, car éditions limitées oblige, tout ceci ne restera pas en stock bien longtemps. Et comme prévient Insomniac Games sur X : « Une fois qu’elles sont parties, c’est terminé ». Heureusement pour vous, on assure vos arrières et vous propose dans cet article tous les liens nécessaires pour procéder rapidement à vos achats.

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Précommander le bundle PS5 Marvel’s Wolverine Battle Yellow

Pour les joueurs ne possédant pas encore de PS5 pour le moment, il s’agit du pack idéal comprenant une PS5 Slim, une manette DualSense ainsi que des façades aux couleurs du jeu pour la somme de 649.99€. Voici où le précommander :





Précommander la manette DualSense Battle Yellow

Pour les joueurs possédant déjà une PS5 et souhaitant simplement s’offrir la manette DualSense Marvel’s Wolverine Battle Yellow vendue au tarif de 84.99€, voici où la précommander :

Précommander les accessoires PS5 collectors de Marvel’s Wolverine

Enfin, sachez qu’une ribambelle d’accessoires supplémentaires, dont des façades spécialement conçues pour la PS5 Pro, sont également disponibles à la précommande dès aujourd’hui. En revanche, notez que tous les articles suivants ne sont proposés que sur la boutique officielle de PlayStation, et non chez les autres revendeurs. Cela comprend :







Source : PlayStation