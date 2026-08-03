Outre de la violence et du sang, Marvel’s Wolverine, ouvertement dédié à un public mature, fera visiblement la part belle à la nudité si l’on en croit la classification ESRB.

Dans un petit peu plus d’un mois à compter d’aujourd’hui, Marvel’s Wolverine fera officiellement son arrivée en exclusivité sur PS5. Au beau milieu d’une rentrée extrêmement chargée en nouveautés, le nouveau titre d’Insomniac Games aura ainsi pour objectif de faire briller la console de Sony, à une période où la relation entre PlayStation et sa communauté n’a jamais été aussi conflictuelle. Heureusement, Marvel’s Wolverine aura de nombreux arguments à son actif pour séduire les joueurs, dont des séquences montrant « les fesses dénudées d’un personnage ».

Attention les yeux, Marvel’s Wolverine contiendra de la nudité

Oui, vous avez bien lu. Comme le révèle la classification ESRB du jeu, la future exclusivité PS5 s’adressera cette fois-ci essentiellement à un public mature, là où les jeux Marvel’s Spider-Man se voulaient de leur côté plus adaptés à un large public, notamment adolescent. Cela ne constitue toutefois pas vraiment une surprise dans le sens où Insomniac a clairement révélé son intention de respecter l’aura du personnage telle que dépeinte dans les comics, avec toute la violence, l’hémoglobine et visiblement la nudité qui peut aller avec.

Car si l’on se fie à la description présente sur le site de classification américain, outre la présence « de sang et de gore » et d’une « intense violence », Marvel’s Wolverine comprendra également « des références à de la drogue », un « langage grossier » ainsi qu’une « nudité partielle ». C’est alors que l’ESRB précise que le jeu contiendra en effet « une poignée de séquences montrant brièvement les fesses dénudées d’un personnage », dont l’identité n’a pas été révélée. S’agira-t-il de Wolverine ou de quelqu’un d’autre ? Réponse dès le 15 septembre 2026.

© Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment

Une adaptation fidèle à l’esprit des comics

En attendant, cela confirme d’ores et déjà que Marvel’s Wolverine nous réserve sans aucun doute de nombreuses surprises, qui resteront toutefois dans la continuité de ce que les fans du X-Men ont l’habitude de voir. Car comme le prouvent les comics mais aussi certaines adaptations cinématographiques, telles que X-Men: Days of Future Past par exemple, ce serait loin d’être la première fois que Wolverine apparaît nu aux yeux des spectateurs. Si tant est, bien sûr, que c’est bien de lui dont il est question dans le cas présent.

Car rappelons si nécessaire que de nombreux autres personnages ont désormais été confirmés pour apparaître dans le jeu d’Insomniac. Outre Jean Grey, officialisée lors du dernier State of Play au mois de juillet, Marvel’s Wolverine pourra par exemple compter sur la présence de Mystique, Dents de Sabre, Bolivar Trask, Omega Red, Lady Deathstrike et Callisto. En sachant que le jeu est probablement encore loin de nous avoir dévoilé tous ses secrets, même si la communication s’est récemment accélérée avec l’arrivée du trailer d’histoire.

Source : ESRB