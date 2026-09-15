Il est passé du jeu le plus attendu à celui le plus critiqué en très peu de temps, Marvel's Wolverine peine encore à faire l'unanimité auprès des joueurs, alors qu'il vient tout juste de sortir ce 15 septembre 2026. À peine vient-il d'être lancé, il a d'ailleurs déjà reçu une petite mise à jour. Elle n'ajuste pas le gameplay ou l'interface comme auraient pu l'espérer les joueurs, mais bien Wolverine lui-même, dont le visage change.

Marvel's Wolverine change de visage et reprend du poil de la bête

Exclusivement disponible sur PS5, Marvel's Wolverine est sous le feu de vives critiques depuis la parution des tests et des premières vidéos de gameplay. Le jeu est même actuellement le jeu le moins bien noté du studio depuis plus d'une dizaine d'années. Insomniac Games a décidé de s'attaquer à un problème de design que beaucoup avaient relevé. Pour une raison que l'on ignore, Wolverine avait perdu de sa pilosité, bien plus importante sur les premières images de gameplay, lui donnant par la même occasion un visage plus dur, plus animal. Le studio a donc décidé de faire machine arrière. Le petit patch déployé corrige ça en lui donnant une barbe plus fournie comme sur les premières images du jeu. Un changement salué par les fans qui remercient déjà le studio et espèrent d'autres patchs prochainement pour Marvel's Wolverine. Peut-être un premier pas vers d'autres modifications très attendues ?

D'autres changements attendus ?

Parmi les critiques qui frappent Marvel's Wolverine, les joueurs pointent du doigt des mécaniques de jeu trop assistées et ultra simplifiées. Globalement pour beaucoup, le gameplay est trop lisse et les aides à l'écran trop nombreuses… On est loin d'un Marvel's Spider-Man. Ce n'est pas vraiment le jeu viscéral et mature que beaucoup espéraient, malgré d'impressionnantes effusions de sang, mais le studio fera peut-être des changements. Toutefois pour l'heure, Insomniac Games ne semble pas vraiment enclin aux changements profonds. Les développeurs vont très certainement laisser les joueurs se faire une vraie idée en jouant avant de prendre une décision.