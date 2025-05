Ce n'est pas vraiment la course du côté des exclusivités PlayStation depuis deux ans. Cette année aura au moins le mérite d'accueillir Ghost of Yotei et Death Stranding 2, mais ça reste les deux rares gros jeux de la marque à voir le jour en 2025. Plusieurs ont pourtant été annoncés il y a déjà quelque temps et se font attendre. C'est notamment le cas de Marvel's Wolverine, qui doit prendre le relai des aventures super-héroïques chez Insomniac Games. Le studio a justement une bonne nouvelle pour vous.

Marvel's Wolverine continue d'affuter ses griffes

La cuisine-maison à destination de la PS5 mijote depuis un moment. 2024 n'a pas été une grosse année du côté des jeux first-party PlayStation, à l'exception du très bon Astro Bot. Mais le catalogue de la console devrait prochainement accueillir de grosses nouveautés. Outre les remasters en 2025 et les jeux de Sucker Punch et Kojima Productions, plusieurs titres sont en préparation de la part de studio de renom, à l'instar de Marvel's Wolverine chez Insomniac.

Depuis la sortie de Spider-Man 2 en 2023, le studio peut enfin se concentrer pleinement sur un autre super-héros Marvel. Cependant, les nouvelles sont rares à son sujet. Mais, le temps passant, les langues se délient doucement. Chad Dezern, l'un des responsables d'Insomniac, s'était dernièrement entretenu avec Variety pour expliquer la philosophie derrière ce silence. Cette fois, c'est sur les réseaux sociaux que nous avons des nouvelles :

Nous travaillons dessus. Nous partagerons plus d'informations lorsqu'elles seront prêtes et que nous le pourrons.

Le CM d'Insomniac Games a pris le temps de répondre à un internaute pour rappeler que les équipes planchent bien sur Marvel's Wolverine. Pas de nouvelles informations. Mais à l'heure où les annonces de report, voire d'annulation, tombent à la pelle, ce type de précaution peut se comprendre. Ce serait même rassurant d'un sens, laissant entendre que le studio attendra le feu vert de PlayStation et le bon moment pour faire une annonce. Il s'assure ainsi de faire plus forte impression avec de nouveaux détails et images. Patience donc, les équipes cuisinent !