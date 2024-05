Marvel's Wolverine est toujours en développement après son annonce en 2021. Un laps de temps qui pourrait paraître long, mais qui n'est pas du tout anormal. D'autant que là, et même s'il y aura sûrement de fortes similitudes avec Marvel's Spider-Man 2, Insomniac Games part d'une page blanche. Et c'est encore plus logique lorsque l'on sait que le studio enchaîne les projets. On rappelle qu'en plus de la dernière aventure de l'homme araignée, les développeurs ont sorti l'excellente exclusivité PS5 Ratchet and Clank Rift Apart. En bref, il faut laisser les équipes gérer leur barque, mais certains manquent de patience.

Des nouvelles de Marvel's Wolverine en temps voulu

Marvel's Wolverine est l'un des jeux les plus attendus de la génération pour tous les fans Marvel. Ils sont nombreux à rêver d'un jeu au gameplay grisant, brutal et sanglant, et c'est ce qu'Insomniac Games devrait leur offrir dans les prochaines années. Car, oui, le jeu serait encore loin d'être prêt, même si une version non définitive a déjà été victime de leaks. En effet, suite à une cyberattaque, des données très sensibles du studio ont été exposées à la vue de tous, y compris de nombreux détails, images et vidéos sur Marvel's Wolverine. En réponse à cela, et après avoir pris un peu de temps pour digérer, Insomniac Games a déclaré ceci.

« Le développement de Marvel's Wolverine continue comme nous l'avons planifié. Le jeu est en début de production et il est certain qu'il évoluera considérablement tout au long de son développement, comme tous nos projets. Bien que nous apprécions l'enthousiasme de chacun, nous partagerons des informations officielles sur Marvel's Wolverine avec vous lorsque le moment sera venu ». Un message limpide... qui n'a pas empêché un internaute de s'impatienter.

Un twittos a donc adressé le message suivant au studio PlayStation. « Des nouvelles de Wolverine s'il vous plait » avec un gif du super-héros prêt à en découdre. Insomniac aurait pu ignorer cette énième demande, mais a tout de même répondu. « Nous partagerons des nouvelles [sur Marvel's Wolverine] lorsque le moment sera venu, et ce n'est pas maintenant ». Malheureusement, ce n'est pas la première fois que les papas de Ratchet & Clank doivent faire face à la pression du web... et doivent apporter systématiquement une réponse similaire. C'était déjà arrivé avec Marvel's Spider-Man 2. Si les leaks internes sont à jour, Marvel's Wolverine pourrait arriver d'ici fin 2026 en exclu PS5.