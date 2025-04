Depuis son annonce, Marvel’s Wolverine se fait très discret. Trop, diront certains. Face à l’impatience grandissante des fans, Insomniac Games a pris la parole pour clarifier les choses. Mais pas question pour le studio de tout révéler d’un coup. Patience, semble être le mot d’ordre.

Marvel's Wolverine avance

C'est en réponse à une question sur l'évolution du jeu que sur les réseaux sociaux, Insomniac a confirmé que le développement de Marvel's Wolverine suit son cours. "Nous y travaillons activement", a déclaré le studio. Une phrase simple, mais qui vise à rassurer. Non, le projet n’a pas été abandonné. Oui, il avance. Mais à son propre rythme.

Et surtout, inutile de s’attendre à une avalanche d’infos dans l’immédiat pour Marvel's Wolverine. Le studio précise qu’il communiquera "quand nous serons prêts à partager", insistant sur le fait que chaque étape demande du temps, des ressources… et surtout le feu vert pour dévoiler quelque chose.

Une prise de parole mesurée mais importante

Le message est clair : Insomniac entend les attentes, mais refuse de céder à la pression sur Marvel's Wolverine. Entre les demandes constantes de gameplay, de trailers ou de détails sur l’histoire, le studio rappelle que tout ne peut pas être montré à la demande. Et c’est plutôt sain. Avec Marvel's Spider-Man 2 encore tout frais dans les mémoires, le studio semble vouloir éviter toute précipitation. Il préfère rester concentré sur la qualité, sans brûler les étapes.

Même si les infos sont rares, Marvel's Wolverine reste l’un des jeux les plus attendus sur PlayStation. Le personnage, sombre et charismatique, offre un potentiel énorme pour une aventure solo intense, à l’image de ce qu’Insomniac a déjà réussi avec son Spider-Man. Mais pour l’instant, pas de date, pas de nouvelle bande-annonce, et encore moins de démo. Juste une promesse : celle de revenir avec du concret quand le moment sera vraiment venu.

Source : Insomniac