À l’écoute de sa communauté, Insomniac Games a déployé un nouveau patch apportant un changement très réclamé par le public depuis le lancement de Marvel’s Wolverine.

Disponible depuis bientôt une semaine, Marvel’s Wolverine aura beaucoup fait parler de lui ces derniers jours. Et malheureusement pour PlayStation, pas seulement pour les bonnes raisons. En effet, si le titre n’a aucun mal à rencontrer son public sur PS5, il est aussi victime de vives critiques de la part d’une partie des joueurs, qui lui reprochent notamment sa linéarité comme ses assistances visuelles, pour certaines non désactivables. Mais Insomniac Games entend les critiques, et une nouvelle mise à jour vient d’être déployée pour corriger cela.

Marvel’s Wolverine accueille un changement très attendu

« Nous vous avons entendu à 100% », déclaraient les créateurs de Marvel’s Wolverine le jour de la sortie du jeu, en réaction aux nombreuses revendications des joueurs suite à la tombée des tests. Et parmi l’une des plus récurrentes se trouvait alors la polémique liée aux repères visuels, à commencer par les fameuses traînées bleues qui ont tant fait réagir. C’est pourquoi avec la mise à jour 01.001.005, déployée au cours du week-end, Insomniac a décidé de s’attaquer au problème en réduisant fortement leur présence à l’écran.

« Ce hotfix ajuste l’affichage des indicateurs Pistes olfactives et Sens auditifs, notamment en réduisant leur opacité afin d’atténuer l’intensité de ces effets visuels », apprend-on via le dernier patch notes. Et les choses ne s’arrêtent pas là puisque cette mise à jour fut également l’occasion pour le studio de corriger « certains crashs récurrents rencontrés par un petit pourcentage de joueurs depuis le lancement » de Marvel’s Wolverine. De quoi rendre l’expérience plus agréable pour tout le monde, donc, même s’il ne s’agit que d’un petit patch.

D’autres mises à jour arrivent, promet le studio

Notons d’ailleurs que comme on pouvait s’y attendre, Insomniac est bien sûr loin d’en avoir terminé. « Notre équipe continue d’étudier les moyens d’améliorer encore davantage la fonctionnalité « Sens » dans le jeu, notamment en étudiant la possibilité d’intégrer des options permettant de l’activer ou la désactiver dans une future mise à jour ». Une nouvelle qui va faire de nombreux heureux parmi les joueurs de Marvel’s Wolverine, qui militaient déjà pour l’arrivée d’une telle possibilité avant même la sortie officielle du jeu.

« C’est bien de voir qu’Insomniac écoute », se réjouit ainsi un joueur sur X. « Ce qui en ferait une fonctionnalité top-tier, c’est qu’elle soit disponible à la demande. Le bouton du joystick droit pourrait servir d’indice dans ce contexte », suggère un autre de son côté auprès du studio. « Donnez [cette] option et j’achèterai le jeu », déclare enfin un dernier. Tandis que d’autres, en parallèle, en profitent pour réclamer d’autres types de correctifs pour Marvel’s Wolverine. Seront-ils eux aussi entendus ? L’avenir nous le dira.

Source : Insomniac Games