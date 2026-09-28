Réclamée par les joueurs avant même la sortie du jeu, cette option très demandée de Marvel’s Wolverine est maintenant disponible grâce à une nouvelle mise à jour.

Cette fois-ci, on peut le dire : les joueurs ont définitivement été entendus. Avant même qu’il ne soit officiellement disponible, Marvel’s Wolverine a fait l’objet de vives critiques de la part du public en raison de certaines de ses mécaniques de gameplay, parmi lesquelles notamment les fameux repères visuels liés aux sens aiguisés du héros. Une première mise à jour était ainsi venue atténuer le problème en réduisant leur présence à l’écran, et une nouvelle a désormais été déployée de sorte à permettre aux joueurs PS5 de s’en débarrasser pour de bon.

Marvel’s Wolverine lance une nouvelle mise à jour très attendue

Lancée peu avant le week-end, la mise à jour 1.001.006 de Marvel’s Wolverine introduit en effet la possibilité de désactiver tous les repères liés aux sens de Wolverine, qu’il s’agisse des traces olfactives menant jusqu’aux bouteilles de whisky, des indices sonores révélant l’emplacement des caisses de matériaux, ou des racines menant jusqu’aux portes cauchemardesques. « Elle corrige également plusieurs crashs et bugs signalés par la communauté », assure Insomniac Games, avant de partager le patch notes suivant :

Mise à jour 1.001.006 de Marvel’s Wolverine

Ajout de nouvelles options d'activation/désactivation des Sens pour : Les traînées olfactives des bouteilles de whisky Les indices sonores des caisses de matériaux Les racines des portes cauchemardesques

Correction de plusieurs crashs identifiés grâce aux journaux de plantage et à la communauté

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués en glissant le long de l'arbre durant la mission « Celle qui a fui »

Les problèmes de griffes mal alignées en Mode Photo ont été corrigés

Correction d'un rare problème où certains objets pouvaient devenir blancs après de longues sessions de jeu

Correction du chevauchement du panneau des toilettes dans le casino, causé par un problème de mappage UV

Notons néanmoins que si ces nouvelles options permettent bel et bien de supprimer tous les repères découlant des sens de Wolverine, le studio précise néanmoins que « les sens essentiels à l’histoire continueront d’apparaître dans le monde ». Ne soyez donc pas surpris si lors de votre prochaine partie de Marvel’s Wolverine, certains repères continuent d’apparaître à certains moments clés malgré l’installation de la mise à jour 1.001.006. Après tout, rappelons que cette mécanique, bien que décriée, reste avant tout un élément clé pour le personnage.

Les joueurs ravis d’avoir été entendus par le studio

En attendant, la nouvelle a toutefois été accueillie avec joie par une partie de la communauté, qui se réjouit de voir Insomniac tenir ses promesses. « J’adore le fait que vous écoutiez vraiment les joueurs », s’est par exemple exclamé un joueur auprès du studio sur X. « Merci GOATsomniac », s’est fendu un autre. Même si, malheureusement, certains regrettent qu’une telle mise à jour était déployée aussi tard. « Je suis presque sûr que tous ceux qui ont eu le malheur d’y jouer ont déjà terminé le jeu », a répondu un joueur qui n’a visiblement pas aimé Marvel’s Wolverine.

Car oui, le fait est que la nouvelle de la mise à jour 1.001.006 n’est pas accueillie avec le même enthousiasme par tout le monde. « Super, ils ont ajouté une option de désactivation, mais ils n’en ont pas fait un simple bouton [ndlr : d’activation à la demande] comme tout le monde le demandait », regrette notamment l'un d'eux. Pendant que d’autres, de leur côté, en profitent pour réclamer des correctifs ajoutant la possibilité de passer les cinématiques sans ouvrir le menu ou l’ajout de nouveaux costumes pour Wolverine.

Source : Insomniac Games