Marvel's Wolverine continue de se mettre à jour pour tâcher de répondre aux attentes des fans avec en l'occurrence l'ajout d'une fonctionnalité très demandée.

Dans la dernière mise à jour désormais disponible de Marvel’s Wolverine, Insomniac a enfin intégré l'option tant demandée depuis les premiers aperçus du jeu et sa sortie le 15 septembre dernier permettant aux joueurs de choisir d'activer ou non les pistes olfactives et autres indices via la pression d'un bouton pour les afficher ou les faire disparaître selon les besoins, entre autres ajustements salutaires.

Quelles sont les principales nouveautés de la dernière mise à jour de Marvel's Wolverine ?

Disponible depuis quelques heures, la dernière mise à jour en date de Marvel's Wolverine, numéro 1.002.001, ajoute notamment enfin la possibilité d'afficher ou de faire disparaître les indices notamment sous forme de pistes olfactives ou de sons pour aiguiller le joueur. Il s'agit d'un changement largement demandé par la communauté, alors que beaucoup reprochaient au dernier titre d'Insomniac Games de trop les tenir par la main, voire de les « infantiliser ».

Outre les pistes olfactives et indices sonores relatifs à l'histoire, la dernière mise à jour de Marvel's Wolverine vient également rendre désactivable ceux-ci concernant les Racines de Cauchemar, afin de laisser les joueurs explorer librement pour les trouver par eux-mêmes, au lieu de connaître leur localisation sans quasiment rien faire.

Il s'agit donc, comme l'a soulevé un utilisateur en réaction à la publication d'Insomniac Games annonçant la mise à jour sur X.com, d'un « pas dans la bonne direction », même si d'autres critiques à l'égard de Marvel's Wolverine persistent, comme des niveaux trop dirigistes ou une structure un peu trop classique, ce qui ne pourra a priori pas changer en l'état.

Outre la possibilité d'activer ou désactiver les indices dans Marvel's Wolverine, sa dernière mise à jour apporte également quelques correctifs de bugs et améliorations de la stabilité, comme vous pouvez le voir dans les notes ci-dessous.

Notes de la mise jour 1.002.001

La dernière mise à jour de Marvel’s Wolverine ajoute une nouvelle option pour activer ou désactiver les pistes olfactives liées à l'histoire. À l'instar des mises à jour précédentes, et suite aux retours de la communauté, les joueurs disposent désormais d'un meilleur contrôle sur la visibilité des pistes olfactives, des indices sonores et des racines cauchemardesques.

Cette mise à jour corrige également des bugs et des plantages signalés par la communauté afin d'améliorer la stabilité globale du jeu.

Ajout d'une option pour activer/désactiver les pistes olfactives liées à l'histoire de Marvel's Wolverine via la touche d'indice (par défaut sur « R3 »).

Correction d'autres problèmes (plantages et bugs) signalés par la communauté.

Source : Insomniac Games sur X.com