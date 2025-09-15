Après le très bon Marvel's Spider-Man 2, Insomniac Games travaille dans un assourdissant silence radio depuis des années sur Marvel's Wolverine, la prochaine exclusivité PS5 majeure dans le vaste univers des comics. Celui-ci devrait en principe enfin montrer les griffes à l'occasion du prochain State of Play à venir a priori bientôt. En plus de ce titre centré sur Logan à venir, son studio serait visiblement loin d'en avoir terminé avec Marvel, comme un récent leak l'a confirmé.

Une autre adaptation à surveiller de la part d'Insomniac après Marvel's Wolverine ?

Depuis l'effroyable hack qui a frappé Insomniac Games en fin d'année 2023, de l'eau a bien coulé sous les ponts. Ce qui n'a en revanche pas changé, c'est que le studio continue de travailler sur Marvel's Wolverine. Même si nous n'avons plus rien vu du jeu depuis son tout premier trailer d'annonce en 2021, il semblerait que son développement se passe bien. Il devrait d'ailleurs enfin se montrer comme il se doit à l'occasion de la prochaine grosse conférence de Sony, si l'on en croit de récents leaks et rumeurs.

En parlant de leak, un tout récent de la part de nos confrères chez MP1st suggère que, malgré quelques déconvenues depuis le hack susmentionné au sein d'Insomniac Games, le studio aurait finalement bien d'autres gros projets dans l'univers des super-héros après Marvel's Wolverine. Pour rappel, le studio recrutait l'année dernière pour ce qui pouvait autant se rattacher à Marvel's Spider-Man 3 qu'à un spin-off du second volet, centré cette fois sur l'un des adversaires les plus iconiques de Peter Parker et actuellement en pré-production : Marvel's Venom. Il se pourrait toutefois qu'il ne s'agisse pas du Venom de Marvel's Spider-Man 2, mais du plus traditionnel symbiote ayant fusionné avec Eddie Brock.

Des bruits de couloir cet été suggéraient que ce spin-off aurait été annulé, mais MP1st a entendu d'autres sons de cloche de la part de sources proches du studio. Il se pourrait même qu'il s'agisse finalement du prochain jeu d'Insomniac Games à sortir, après Marvel's Wolverine. Selon les sources de nos confrères, celui-ci sortirait en effet dans la seconde moitié de l'année 2026, tandis que Marvel's Venom pourrait sortir courant 2027. Il convient naturellement de prendre l'information avec des pincettes en attendant des annonces plus officielles, par exemple à l'occasion du prochain State of Play.

© Insomniac Games

Source : MP1st