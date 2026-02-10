De Marvel’s Spider-Man: Miles Morales à Marvel’s Spider-Man 2, en passant par Ratchet & Clank: Rift Apart, Insomniac Games aura assurément marqué la génération PS5 de son empreinte. Faisant aujourd’hui partie des PlayStation Studios les plus appréciés, c’est donc sans aucune surprise que les joueurs attendent avec impatience leur prochain titre, Marvel’s Wolverine, qui aura eu l’art de se faire désirer. Mais ça y est, le super-héros arrive et grâce à PlayStation Mexique, on en sait peut-être davantage sur la fenêtre de sortie du jeu.

La fenêtre de sortie de Marvel’s Wolverine se précise ?

En effet, jusqu’à présent, la seule information dont nous disposions était que Marvel’s Wolverine débarquera à l’automne 2026, sans plus de précision pour le moment. Pour les joueurs, il était donc question d’une potentielle sortie entre septembre et décembre, et ce malgré la présence d’un certain GTA 6 qui en fait déjà trembler plus d’un. Mais si l’on se fie à PlayStation Mexique, il apparaît que la sortie du titre d’Insomniac Games serait en réalité beaucoup plus proche du début de la saison que de sa conclusion.

Car comme remarqué par des internautes sur Reddit, la page PlayStation Store du jeu contenait encore la mention suivante il y a peu : « Développé en collaboration avec Marvel Games et Sony Interactive Entertainment, Marvel’s Wolverine arrivera sur les consoles PS5 au troisième trimestre 2026 ». Sachant que le troisième trimestre de l’année s’étend de juillet à septembre, cela confirmerait ainsi plutôt une sortie aux alentours du mois de septembre, soit dès la rentrée 2026. Ce qui serait loin d’être une première pour PlayStation comme pour Insomniac Games.

Soulignons toutefois qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, la mention en question a depuis été enlevée de la page PlayStation Store du jeu, où on lit désormais : « Marvel’s Wolverine arrivera sur les consoles PS5 à l’automne 2026 ». Alors, simple bourde de la part de PlayStation Mexique, ou fuite prématurée d’une fenêtre plus précise de la date de sortie du jeu ? Pour l’heure, difficile à dire. Mais en tout cas, une chose est sûre : une potentielle sortie de Marvel’s Wolverine au cours du mois de septembre semble loin d’être inenvisageable.

La page PlayStation Store mexicaine du jeu, avant sa dernière mise à jour

Un State of Play annoncé pour cette semaine

Mais peut-être le State of Play de cette semaine nous en dira plus à ce sujet ? Car oui, l’information est tombée hier : après Nintendo et Xbox, ce sera finalement au tour de PlayStation de nous dévoiler ce qui nous attend sur PS5 au cours des prochains mois avec une grosse conférence d’une heure. Reste à savoir si Marvel’s Wolverine sera bien de la partie, sachant qu’Insomniac Games avait normalement annoncé son prochain temps de communication pour le printemps 2026. Réponse ce jeudi, à partir de 23h (heure française).

Source : PlayStation Store