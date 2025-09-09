Si tous les regards sont actuellement braqués vers Nintendo, qui pourrait bien être sur le point d’annoncer un Nintendo Direct pour la fin de cette semaine, l’éditeur de Mario pourrait bien ne pas être le seul à prendre la parole ce mois-ci. En effet, d’insistantes rumeurs évoquent également la possibilité que Sony reprenne la parole avec un State of Play, qui mettrait notamment à l’honneur le très attendu Marvel’s Wolverine. Un jeu resté particulièrement discret depuis son annonce, mais qui risque sans doute de surprendre les joueurs.

Marvel’s Wolverine s’annonce « fantastique »

C’est en tout cas ce que semble indiquer Tom Henderson dans l’épisode 29 d’Insider Gaming Weekly, le podcast qu’il anime avec les autres journalistes de son site internet. « D’après quelques playtesteurs à qui j’ai parlé, ils trouvent que le jeu a l’air fantastique. Donc c’est une bonne nouvelle » affirme-t-il notamment. Il en profite d’ailleurs pour reconfirmer que le trailer de Marvel’s Wolverine serait d’ores et déjà finalisé, ce qui explique pourquoi il estime qu’il devrait faire partie du State of Play, même s’il reste une infime possibilité que ce ne soit pas le cas.

« Ce ne sera peut-être pas le cas. Et si ce n’est pas le cas, alors peut-être lors des Game Awards. Nous savons tous que Geoff Keighley aime les grosses révélations ». Cela étant, au vu des leaks dont a été victime Insomniac Games en 2023, il serait tout de même très étonnant qu’un trailer d’ores et déjà finalisé soit laissé de côté pendant aussi longtemps, au risque de fuiter une nouvelle fois avant son annonce. Surtout sachant que comme le rappelle Henderson, le vol de données subit par le studio a eu un lourd impact sur Marvel’s Wolverine.

« L’attaque par demande de rançon et tout ça… Vous savez, la fuite d’informations est une chose. Mais ensuite, le stress émotionnel que cela provoque chez les gens quand toutes vos informations sont divulguées, comme votre adresse, votre numéro de sécurité sociale et ce genre de choses, ça joue un rôle énorme » assure-t-il. Ceci expliquerait ainsi pourquoi Marvel’s Wolverine n’a finalement pas refait parler de lui depuis 2021, le temps pour Insomniac Games et l’ensemble des développeurs de se remettre de ce tragique événement.

Quant à la nature exacte de ce qui pourrait être annoncé concernant le jeu au State of Play, Henderson a bon espoir que la date de sortie puisse être de la partie… à condition bien sûr que Marvel’s Wolverine soit effectivement prêt. Car comme le souligne très justement Mike Straw, un autre journaliste d’Insider Gaming : « À moins qu’il soit prêt et qu’ils pensent qu’il peut être lancé en février, mars ou avril », il reste tout de même une possibilité qu’Insomniac Games se contente d’un vague 2026 pour le moment à cause de GTA 6. Réponse, on l’espère, très prochainement.