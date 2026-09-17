Disponible depuis deux jours, Marvel’s Wolverine aura fait couler beaucoup d’encre auprès des joueurs. En effet, loin de faire l’unanimité du côté de la presse, le titre se sera retrouvé au cœur de vives critiques de la part du public, qui a notamment reproché à Insomniac Games certains de ses choix créatifs dans le gameplay. Mais maintenant que le jeu est officiellement disponible sur PS5, de plus en plus de joueurs se lancent dans l’aventure et y découvrent tout le positif qui peut s’y cacher, à l’instar d’une option qui aide à rendre le titre encore plus épique.

Une option cachée de Marvel’s Wolverine séduit les joueurs

C’était un aspect largement mis en avant par Insomniac en amont de la sortie du jeu : Marvel’s Wolverine, à l’instar de beaucoup des productions PlayStation, dispose d’un large panel d’options destinées à le rendre plus accessible à tous les publics. Parmi elles se trouve notamment la possibilité de contrôler la vitesse du jeu, en réduisant cette dernière d’une simple pression de touche. Mais ce qui était alors destiné à rendre l’expérience plus facile pour les joueurs en difficulté est finalement devenu une nouvelle option de mise en scène pour d’autres.

Sur X, un certain ZANI a en effet révélé la façon dont il a commencé à utiliser cette option pour créer des effets de slow motion lors de certaines séquences, et en particulier lors des phases de combat de Marvel’s Wolverine. « J’ai configuré la vitesse de jeu à 30% sur la flèche de gauche et MON DIEU… CE BORDEL DEVIENT UN VRAI FILM », s’enthousiasme-t-il vidéo à l’appui. Et il est vrai que l’effet que cela provoque dans le feu de l’action est extrêmement classe, en particulier lorsque le joueur l’active au moment d’achever un ennemi avec brutalité.

De quoi rendre les combats encore plus spectaculaires

Ce qui, d’une certaine manière, rappelle d’ailleurs la mise en scène d’un jeu comme Marvel’s Spider-Man 2, également développé par Insomniac, où ces moments en slow motion faisaient justement partie intégrante de l’expérience. Et forcément, la réaction des internautes face à cette découverte ne s’est pas fait attendre. « Bon, ils ont cuisiné » affirme par exemple l’un des joueurs, adoubé par ZANI lui-même. « C’est carrément génial, mec. Le combat va avoir une belle profondeur en fin de jeu », se réjouit-il par avance.

« Wolverine PS5 Snydercut », répond un autre, en référence à l’approche de l’ancien réalisateur des films DC, Zack Snyder, réputé pour son goût prononcé pour les scènes en slow motion. Même parmi les détracteurs du jeu, la découverte de cette option parvient à susciter un certain intérêt. « Je vais mettre ma rancœur de côté un instant pour dire que c’est vraiment génial », affirme par la suite un troisième joueur. « Vous imaginez les montages qu’on pourrait faire si d’autres jeux proposaient cette fonctionnalité ? », s’interroge-t-il.

Il est clair que quand on connaît le talent de certains, cela pourrait donner lieu à des résultats extraordinaires. En attendant, nul doute que certains pourront déjà s’en donner à cœur joie avec Marvel’s Wolverine, dont le système de combat très viscéral risque bien de donner lieu à une multitude de vidéos spectaculaires dans les jours à venir. En parallèle, Insomniac continue de son côté à « travailler dur » pour répondre aux revendications des joueurs, en affirmant rester « activement engagé avec la communauté pour affiner l’expérience de jeu ».

Source : X